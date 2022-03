Bürgermeisterwahl Rathenow: Später Start im Göttliner Wahllokal

Göttlin

„Es ist bisher, weniger los als üblich. Bisher waren 121 Personen hier. Und wir hatten gut 50 Briefwähler“, berichtet Nicole Eichstädt im Wahllokal in Göttlin.

Sie kennt den Wahlkreis gut und ist überrascht: „Normalerweise haben wir hier im Ort eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Aber das kann ja im Laufe des Tages noch werden.“

In Rathenow wird am 6. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Fünf Kandidaten und eine Kandidatin wollen ins Rathaus einziehen. Die Bürgerinnen und Bürger geben in 23 Wahllokalen in der Stadt und den Ortsteilen ihre Stimme ab.

Von Till Eichenauer