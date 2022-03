Bürgermeisterwahl Rathenow: Wer hatte wo die Nase vorn?

Rathenow

Der Tag nach der Bürgermeisterwahl ist der Tag der Analysen. Wo haben die Kandidaten ihre Stimmen geholt, wo mussten sie sich der Konkurrenz geschlagen geben. Ein Blick auf die Statistik verrät, wie sich das Wahlergebnis zusammengesetzt hat.

Zur Wahl berechtigt waren am Sonntag 20 338 Rathenower. Etwas weniger als die Hälfte machte von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Am Ende wurden 9460 Stimmen gezählt, was einer Wahlbeteiligung von 46,4 Prozent ergibt.

Unterschiede bei der Wahlbeteiligung

Erstaunlich ist, welche Unterschiede es in Sachen Wähleraktivität gegeben hat. Spitzenreiter am Sonntag war nicht – wie oft üblich – das Wahllokal in Grütz mit einer Wahlbeteiligung von 48,4 Prozent. Am höchsten lag die Beteiligung im benachbarten Göttlin mit rund 52 Prozent.

Im Göttliner Wahllokal lag die Wahlbeteiligung am höchsten. Quelle: Till Eichenauer

Auf der anderen Seite der Skala befinden sich die Wahllokale „Kita Olga Benario III“ und „Kulturzentrum“, wo die Wahlbeteiligung jeweils bei 23,4 Prozent lag. Allerdings sind die Briefwahlstimmen in dieser Statistik nicht erfasst.

Zietemann fast überall vorne

Wenn man die Ergebnislisten durchforstet, stellt man fest, dass der Wahlsieger Jörg Zietemann in 19 der 23 Urnenwahlbezirken vorne lag und auch alle sechs Briefwahlbezirke für sich entschied. Im Wahlbezirk „Olga Benario II“ musste sich Zietemann (59 Stimmen) dem SPD Herausforderer Sebastian Lodwig (69 Stimmen) geschlagen geben. Im Wahlbezirk 14 „Grundschule Geschwister Scholl“ lag Diana Golze zwei Stimmen vor Zietemann (84:82). Und in den Ortsteilen Göttlin und Steckelsdorf lagen mit Corrado Gursch und Diana Golze sogar zwei Kandidaten vor dem stellvertretenden Rathenower Bürgermeister.

Heimspiel: Im Steckelsdorfer Wahllokal holte Corrado Gursch mit Abstand die meisten Stimmen. Quelle: Till Eichenauer

Dass Gursch in Steckelsdorf die Nase vorne haben würde, war zu erwarten. Aber dass er mit 157 Stimmen mehr als doppelt so viele Stimmen wie seine nächste Verfolgerin Dianas Golze (73 Stimmen) erzielen würde, überrascht dann doch. Zumindest jene, die nicht wissen, wie stark der Rückhalt des 33-Jährigen in seinem Heimatort ist.

Diana Golze landete in 13 von 23 Wahlbezirken auf dem zweiten Platz. Auch bei ihr hat es offenbar einen Heimvorteil gegeben. In ihrem Wahlbezirk in Rathenow Nord lag sie mit 163 Stimmen weit vor ihren Verfolgern Sebastian Lodwig (112) und Corrado Gursch (65). An Jörg Zietemann (224) kam sie aber auch in „ihrem“ Kiez nicht vorbei.

Lodwig stark in Rathenow-Süd

Sebastian Lodwig landete in acht Wahlbezirken auf dem zweiten Platz. Sein bestes Ergebnis erzielte er mit 108 Stimmen im Gemeindehaus Rathenow Süd (Gursch 88, Golze 75, Zietemann 151).

Corrado Gursch war vor allem in den Ortsteilen stark. Neben seinem Sieg in Steckelsdorf holte er auch in Göttlin und Grütz die meisten Stimmen. In den innerstädtischen Wahlbezirken musste er sich zumeist mit dem vierten Platz zufrieden geben. Nur in den Wahllokalen Kita Olga Benario II und Grundschule Otto Seeger gelang es ihm, hinter Jörg Zietemann die zweitmeisten Stimmen auf sich zu vereinen.

Bei der Stichwahl am 27. März werden nach dieselben Wahllokale geöffnet sein wie am Sonntag. Quelle: Markus Kniebeler

Bei der Stichwahl am 27. März werden nach Auskunft von Wahlleiter Reinbern Erben dieselben Wahllokale geöffnet sein wie am Sonntag. Auch die Wahlteams dürften mit denen, die am Sonntag im Einsatz waren, nahezu identisch sein. Die meisten der freiwilligen Helfer haben nach Auskunft Erbens bereits ihre Bereitschaft erklärt, auch am 27. März wieder mitzuhelfen.

Bis zu diesem Tag wird das Wählerverzeichnis noch einmal aktualisiert. „Es wird keine neue Aufforderung zur Wahl geben“, sagt Erben. „Die bereits versandten Wahlbenachrichtigungskarten behalten ihre Gültigkeit.“

Aber auch ohne Karte ist die Stimmabgabe möglich. Wer sich in seinem angestammten Wahllokal mit seinem Personalausweis vorstellt, darf in die Box, um sein Kreuzchen zu machen.

Wieder Briefwahl möglich

Briefwähler, die bei der Beantragung der Unterlagen für den ersten Wahlgang bereits mitgeteilt haben, auch im Falle einer Stichwahl per Brief wählen zu wollen, bekommen die Unterlagen automatisch zugesandt. Alle anderen, die sich zur Briefwahl entschließen, können die Unterlagen im Rathaus beantragen.

Zum Bürgermeister gewählt ist, für den oder die am 27. März die meisten Stimmen abgegeben werden. Eine Hürde muss allerdings auch der Gewinner nehmen. Er muss mindestens 15 Prozent der möglichen Stimmen gewinnen. Aktuell liegt diese Grenze nach Auskunft Erbens bei 3059 Stimmen. Sollte wegen geringer Wahlbeteiligung dieses Quorum nicht erreicht werden, entscheiden die Stadtverordneten, wer Bürgermeister wird.

Von Markus Kniebeler