Bürgermeisterwahl Rathenow: Zietemann in allen Wahllokalen vorn

Rathenow

Jörg Zietemann, der künftige Bürgermeister von Rathenow, hat bei der Stichwahl am Sonntag einen regelrechten Durchmarsch hingelegt. In allen 23 Urnenwahlkreisen und den sechs Briefwahlbezirken lag der 52-Jährige vor seiner Herausforderin Diana Golze.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits im ersten Wahlgang am 6. März, als noch sechs Kandidaten im Rennen waren, war Zietemann in 19 von 23 Urnenwahlkreisen der Stimmenkönig gewesen. Lediglich im Wahlbezirk Olga Benario II hatte Zietemann dem SPD-Kandidaten Sebastian Lodwig den Vortritt lassen müssen. In den Ortsteilen Göttlin und Steckelsdorf lagen mit Corrado Gursch und Diana Golze gar zwei Kandidaten vor dem stellvertretenden Bürgermeister. Diana Golze machte Zietemann im Wahlkreis 14 „Grundschule Geschwister Scholl“ den Sieg streitig.

Kaum knappe Ergebnisse

Am Sonntag gelang es Diana Golze nicht, wenigstens diesen Wahlkreis, den sie am 6. März mit zwei Stimmen Vorsprung gewonnen hatte, zu verteidigen. Zwar war das Wahlergebnis in der Schollschule aus Diana Golzes Sicht noch eines der erfreulicheren, weil sie den Abstand zu ihrem Konkurrenten einigermaßen knapp halten konnte. Aber am Ende lag Zietemann im Wahlkreis 14 mit 107 zu 95 Stimmen immer noch recht deutlich in Front.

Ähnlich gering fiel in der Innenstadt der Abstand nur noch im Wahlkreis 7 „Kita Olga Benario II“ aus, wo Zietemann und Golze 16 Stimmen trennten (77:96), sowie in Wahlkreis 8 „Kulturzentrum“, wo Zietemann 15 Stimmen Vorsprung hatte (74:89).

Zietemanns Hochburgen

In einigen Wahlkreisen gelang es dem Wahlsieger, mehr als doppelt so viele Wählerstimmen zu gewinnen wie seien Konkurrentin. Im Westen der Stadt, im Wahlkreis 5 Grundschule Otto Seeger, stimmten 251 Wähler für Zietemann und nur 125 für Diana Golze. Und in der Weinberggrundschule (Wahlkreis 10) holte der künftige Bürgermeister mit 135 Stimmen ebenfalls mehr als doppelt so viele wie Diana Golze, für die dort 65 Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz machten.

Im Ortsteile Böhne gelang es Diana Golze, bis auf drei Stimmen an ihren Herausforderer heranzukommen. (36:39) Und auch in Steckelsdorf gelang ihr ein achtbares Ergebnis (109:118). Allerdings reichte es eben auch dort nicht zum Sieg. Den Erfolg, den der Steckelsdorfer Lokalmatador Corrado Gursch im ersten Wahlgang errungen hatte, als er fast drei Mal so viele Stimmen erzielte wie Zietemann, konnte Golze nicht wiederholen.

Wahlbeteiligung in den Ortsteilen höher

Auch in Sachen Wahlbeteiligung, die bei enttäuschenden 39,7 Prozent lag, gibt es erhebliche Differenzen zwischen den Wahlkreisen. Traditionell war die Wahlmüdigkeit der Bürger in den Ortsteilen am geringsten. Im Grützer Wahllokal lag die Beteiligung immerhin bei knapp 53 Prozent, knapp gefolgt von den Nachbarn in Göttlin, wo knapp 52 Prozent ihre Stimme abgaben.

Rote Laterne in Sachen Wahlbeteiligung: Das Wahllokal im Kulturzentrum. Quelle: Markus Kniebeler

Und ebenso traditionell war die Wahlbeteiligung in der Innenstadt am geringsten. Die rote Laterne trägt der Wahlkreis 8, Kulturzentrum, mit einer Wahlbeteiligung von 18,5 Prozent. Nicht viel besser lag die Quote im Wahlkreis 11, Rathaus Rathenow, wo 21 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahlurne schritten.

Wahlleiter lobt freiwillige Helfer

Das Gesamtergebnis der Wahl wurde am Montagnachmittag durch die Mitglieder des Wahlausschusses bestätigt. Wahlleiter Reinbern Erbens Fazit fiel noch am Abend nach dem Wahlgang positiv aus. Die Wahl sei reibungslos und ohne Komplikationen verlaufen, sagte er. Das sei vor allem dem engagierten Einsatz der rund 180 Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zu verdanken.

Tatsächlich hatten die Wahlteams am Sonntag so früh Feierabend wie selten zuvor an einem Wahltag. Bereits gegen 18.40 Uhr waren alle Stimmen ausgezählt. Dann mussten die Ergebnisse an die Wahlleiter übermittelt und die Wahlniederschriften ins Rathaus gebracht werden. Aber zum Beginn der Tagesschau dürfte fast jeder Helfer zu Hause gewesen sein.

Von Markus Kniebeler