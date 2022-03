Bützer

Ab Aschermittwoch beginnt für die Christen die Zeit des Fastens und der Entbehrungen, die Passionszeit. Die Passionszeit gilt als Zeit der Buße und Besinnung auf die Erlösung von Sünde und Tod durch das Kreuzesopfer Jesu Christi und erreicht am Karfreitag ihren Höhepunkt. Sie beginnt am Aschermittwoch und umfasst vierzig Werktage bis Ostern.

In der kleinen Dorfkirche in Bützer hat Pfarrer Christoph Seydich zu einer Abendandacht am Aschermittwoch eingeladen. Die kleine Dorfkirche wurde Mitte des 13. Jahrhunderts durch Prämonstratensermönche des Klosters Jerichow errichtet, um die heidnischen Gebiete östlich der Elbe zu missionieren.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Abendandacht kamen zwölf Gemeindemitglieder, drei Konfirmandinnen und ein Mitglied der jungen Gemeinde in die Kirche, um gemeinsam die Passionszeit einzuleiten und um Buße und Besinnung zu finden.

Junge Menschen in der Kirche

Bei der Andacht in Bützer zeigte sich, dass auch junge Menschen in der Region sich für die Religion interessieren und begeistern können. So wie Yannik Beeg aus Milow. Er ist Mitglied der Jungen Christlichen Gemeinde und hat mit den Besuchern ein Psalmgebet gesprochen.

Yannik Beeg sprach mit den Besuchern des Gottesdienstes ein Psalmgebet. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich habe das schon ein paarmal gemacht. Aufgeregt bin ich aber trotzdem. Ich bin als Konfirmand zur Kirche gekommen und dabei geblieben. Wir sind 15 Jugendliche, die aus neuen und alten Konfirmanden bestehen.“ Ihm mache die Jugendarbeit in der Kirche Spaß, sagt Yannik Beeg. „Ich habe auch bis zur Auflösung im Chor gesungen“, erzählt der 18-Jährige.

Drei, die sich auf ihre Konformation gerade vorbereiten sind, Anik, Amarence und Betty. Auch sie haben die Andacht aktiv mitgestaltet. So erklärten die drei Mädchen den Sinn einiger Gebote Gottes. Die drei Mädchen nehmen regelmäßig am Konfirmationsunterricht teil. Während Anik und Betty mit 14 Jahren dieses Jahr zu Pfingsten Konformation feiern, muss Amarence noch ein Jahr warten, weil sie erst Vorkonfirmandin ist.

Zu Pfingsten Konfirmation

Für Anik und Betty bedeutet die Konfirmation es, dass sie die uneingeschränkte Religionsmündigkeit erlangen und damit alle Rechte innerhalb der Evangelischen Kirche haben. Auch wenn die Mädchen es nicht zugeben wollten, etwas Aufregung war ihnen anzumerken. „Alle drei haben ihre Aufgabe gut gemacht. Das gilt auch für Yannik Beeg, der ja schon einige Erfahrung gesammelt hat“, lobte Pfarrer Christoph Seydich die Jugendlichen.

Anik, Betty und Amarence sprechen Gebote in der Bützer kKrche. Quelle: Jürgen Ohlwein

Als besonderes Ritual zeichnete der Pfarrer den Besuchern der Andacht ein Aschekreuz auf die Stirn. Das Aschekreuz ist eigentlich mehr ein katholisches Ritual. Die aus gesegneten Palmzweigen gewonnene Asche gilt als Symbol der Trauer und Buße. Das Aschenkreuz steht für den Beginn der Bußzeit und zugleich für die Hoffnung der Christen auf Auferstehung.

Aschekreuz als Wegweiser

„Wir wollen das Aschekreuz als ein Wegweiser an einer Kreuzung sehen. Wir wollen von den alt eingefahrenen Wegen abbiegen. So wollen wir neue Wege zu Gott finden. Dabei ist das Kreuz unser Ziel. Denn von jetzt an bereiten wir uns in allen kommenden Gottesdiensten auf das Leiden und Sterben Jesu vor“, erklärt Pfarrer Christoph Seydich.

Zur Zeichnung mit dem Aschekreuz durch Pfarrer Christoph Seydich stellten sich alle Besucher der Andacht im Halbkreis um den Altar auf. Dazu sprach der Pfarrer die Worte „Früher warst du Finsternis, jetzt aber bist du Licht in dem Herrn. So segne dich Gottvater, Sohn und Heiliger Geist, Amen“.

Die Asche, „die ich benutze, stammt von Eschenholz. Wasser haben wir immer normales Leitungswasser genommen. Dieses Mal habe ich Weihwasser benutzt, dass ich aus dem Urlaub mitgebracht habe“, erzählt Pfarrer Christoph Seydich.

„Diese Asche erinnert uns Menschen daran, wer wir sind. Denn wir sind nicht Gott, nur sein Geschöpf. Wir sind nicht allmächtig, aber oft ohnmächtig. Wir regieren nicht die Welt, nicht die Gesundheitslage, nicht den Weltfrieden, nicht das Klima und nicht einmal unser eigenes Leben. Denn wir sind nicht mehr als eine Hand voll Asche, vergänglich, sterblich und nichtig. Gottes Liebe zu uns macht ewig unsterblich und wertvoll. Und das Siegel darauf ist das Kreuz“, so Pfarrer Christoph Seydich.

Pfarrer Christoph Seydich zeichnet Gläubigen mit dem Aschekreuz. Quelle: Jürgen ohlwein

Auch ein Aschekreuz für den Pfarrer

Auch Pfarrer Christoph Seydich ließ sich durch ein Aschekreuz zeichnen. Das übernahm seine Frau, Pfarrerin Hilke Seydich. „Dieses Kreuz wird mit Asche gemalt. Dem Zeichen der Buße, der Umkehr und des Neubeginns. Doch woher sollen wir die Kraft nehmen? Wir selber haben sie nicht. Deshalb beten wir intensiver und greifen auf die Disziplin des Fastens zurück. Um stark zu werden für den Weg zum Kreuz“, so Pfarrer Christoph Seydich.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Friedhold Glende aus Rathenow auf der Orgel begleitet. Am Ende der Andacht segnete Pfarrer Seydich die Besucher, bevor sie sich auf den Weg nach Hause machten, um sich in eine Zeit der Buße, Besinnung und Entbehrung zu begeben.

Weltgebetstag in Milow

Am Freitag, dem 4. März, wird in vielen Kirchen und Gemeinden der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. So lädt auch die Evangelische Kirchengemeinde Milow zum Gottesdienst ein. Dieser beginnt um 19 Uhr und findet in der Evangelischen Kirche zu Milow statt.

In diesem Jahr wurde der Gottesdienst in England, Wales und Nordirland vorbereitet, und es werden Berichte und Gebete, Bilder und typische Musik aus dem Land zu erleben sein.

Im Mittelpunkt des Abends stehen hoffnungsvolle Botschaften, zugleich wird man dabei viel über britische Kirchen und Gemeinden erfahren. Im Anschluss sind alle zu Tee und einem kleinen Imbiss im Gemeindehaus eingeladen.

Von Jürgen Ohlwein