Bundes-Bauministerin Klara Geywitz sieht großes Potenzial für Rathenow

Rathenow

„Es ist schön, dass es so offen und nicht abgezäunt ist. Wie so viele andere Sportplätze in der Republik.“ Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, steht am Rande des Rideplatzes in Rathenow und betrachtet das Gelände mit Basketballplatz und Skate-Park.

Die Spitzen-Politikerin ist an diesem sonnigen Samstagmorgen nach Rathenow gekommen, um sich die großen Bauprojekte der Stadt zeigen und die Entwicklungslinien der Region erklären zu lassen. Eingeladen hat die SPD-Politikerin ihr Partei-Kollege und Bürgermeister-Kandidat Sebastian Lodwig. Er will die Chance nutzen, die Anliegen der Stadt auch in Berlin bekannt zu machen. „Das ist ein unglaublich wichtiger, direkter Draht in die Bundespolitik.“

„Meine Eltern kommen aus dem Havelland.“

Klara Geywitz, gebürtige Potsdamerin und 15 Jahre lang Landtagsabgeordnete in Brandenburg, kennt sich bereits in der Region aus: „Meine Eltern kommen aus dem Havelland. Wir waren oft zusammen hier.“

Sebastian Lodwig will an diesem Tag auch das politische Netzwerk der Stadt ausbauen. „Wir wollen Rathenow jetzt gesund wachsen lassen. Bei Themen wie Infrastruktur, Wohnraum und Versorgung müssen wir mit der Landes- und Bundespolitik zusammenarbeiten.“

Mit dabei an diesem Tag ist ein Kamera-Team des ZDF. Quelle: Till Eichenauer

Um diese wichtigen Themen an konkreten Beispielen zu diskutieren, ziehen die Politiker durch die Stadt zu verschiedenen Punkten. Mit dabei sind zwei weitere hochkarätige SPD-Politikerinnen: Sonja Eichwede, Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises und Katja Poschmann, Rathenower Landtagsabgeordnete. Begleitet wird der Stadtspaziergang von einem Team des ZDF, das den Tag für die Sendung „Berlin direkt“ festhält.

So geht die Gruppe durch die Stadt. Jens Hubald, früher im Bauamt für Stadtentwicklung zuständig und jetzt Vorstand der Rathenower Wohnungsbaugenossenschaft, berichtet der Ministerin unterwegs von den kleinen und großen baulichen Projekten: vom Neubau eines Frauenhauses oder von den Straßenverhältnissen. Klara Geywitz ist interessiert und fragt nach.

Co-Working-Spaces für die neue Arbeitswelt in Rathenow

Vor dem Alten Reithalle auf dem Kasernengelände der früheren Zieten-Husaren beschreibt Sebastian Lodwig das neu entstandene Wohnquartier und die Ideen, die es für das übrige Gelände gibt. Der Kommunalpolitiker nennt verschiedene Vorschläge, wie eine Bibliothek oder einen Indoor-Spielplatz für Kinder an Schlecht-Wetter-Tagen.

Hier klinkt sich Klara Geywitz ein: „Das gibt es jetzt immer mehr. Oft als Mischung aus Spielfläche für Kinder und Co-Working-Space für die Eltern. Da kann Papa arbeiten, während die Kinder beschäftigt sind.“ Gleichzeitig betont sie die Wichtigkeit von nicht-kommerziellen Orten in den Innenstädten. „Es gibt viele Familien, die sich private Angebote nicht leisten können.“

Umbau der Askania-Werke als Chance

Auch beim nächste Programmpunkt auf der Liste geht es ums Geld. Die Gruppe besucht die ehemaligen Askania-Werke in der Innenstadt. Hier ist Christian Wernicke, Geschäftsführer der Optikquartier Rathenow GmbH, geladen und berichtet der Ministerin vor Ort über seine Pläne für die Umgestaltung des Industrieareals.

Die Ministerin fragt Sebastian Lodwig nach Details zum Fahrradweges in der Rathenower Innenstadt. Quelle: Till Eichenauer

„Wir haben hier 33.000 Quadratmeter, mitten in der Innenstadt.“ Wernicke erklärt die komplexen Eigentumsverhältnisse des Areals, das teilweise der Fielmann AG gehört. „Seit zwei Jahren ist Lidl im Gespräch und will das Gelände kaufen, aber wir wissen aktuell nicht, wie weit die Verhandlungen sind. “

Das Projekt sieht die Bauministerin mit Interesse. Sie fragt aber auch kritisch nach, wie man hier den Ansprüchen der modernen Wohn- und Arbeitswelt gerecht werden will. Wieder bringt sie einen Co-Working-Space ins Spiel. „Durch Corona haben sich Möglichkeiten aufgezeigt, wie man aus der Distanz arbeiten kann. Das ist eine Riesen-Chance für Städte wie Rathenow. Ich sehe hier ganz viel Potenzial, das man wachküssen kann.“

Jens Hubald erklärt die baulichen Schwierigkeiten und die Debatte um die Jederitzer Brücke. Quelle: Till Eichenauer

Über den Märkischen Platz zieht die Gruppe weiter in Richtung Havel. Zwischen den Stationen werden immer wieder auch kleine Themen besprochen, die die Stadt beschäftigen. So etwa die Möglichkeiten für ein warmes Mittagessen in der Innenstadt oder die Stromversorgung auf dem Markt. Klara Geywitz erkundigt sich nach der aktuellen Situation der Corona-Proteste in Rathenow.

Die letzte Station der Gruppe ist die Jederitzer Brücke, dem laut Sebastian Lodwig „am heißesten diskutierte Thema der Stadt.“ Argumente für und gegen eine verkehrsberuhigte Straße werden ausgetauscht. Klara Geywitz steht auf der Brücke und genießt den Ausblick. Sie kann sich gut vorstellen, dass die Brücke Fußgängern vorbehalten bleibt. „Auf dem erhöhten Teil könnte die Eisdiele von gegenüber Tische aufstellen. Dann sitzt man hier mit Blick auf den Kanal und kann schön Eis essen.“

Von Till Eichenauer