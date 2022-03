Rathenow

Über eine recht schmale und steile Treppe führt Catrin Seeger ihre Gäste in den Gemeinschaftsraum im Dachgeschoss des Frauenhauses. Dass das schon bessere Zeiten erlebt hat, ist unschwer zu erkennen. Im Moment sind hier – mal wieder – alle fünf Zimmer belegt.

Eine Frau in Not können Catrin Seeger und ihr Team jetzt nicht aufnehmen. Der Mangel an Plätzen und der Zustand des Gebäudes sind aber nicht die einzigen Probleme. „Vier Etagen und kein Fahrstuhl – Sie sehen selbst, von Barrierefreiheit kann bei uns keine Rede sein“, macht Catrin Seeger deutlich.

Seit fast 30 Jahren leitet sie die einzige Schutzeinrichtung für Frauen im Landkreis Havelland und hat schon einige ranghohe Politiker hier begrüßt. Dieses Mal sind es die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Petra Pau und Rathenows Bürgermeisterkandidatin Diana Golze (beide Die Linke), die sich vor Ort ein Bild machen wollen.

Pau sitzt seit 20 Jahren im Innenausschuss des Bundestags, dessen Vorsitz sie derzeit inne hat. Sie kann sich an manche Debatte zum Thema Häusliche Gewalt erinnern. Aber wie die Arbeit vor Ort tatsächlich läuft, woran es mangelt und was die Politik tun kann, um zu unterstützen, wollte sie nun von einer Fachfrau hören.

Bundespolitik an der Basis in Rathenow

„Wenn ich unterwegs bin, schaue ich, welche Risiken und Nebenwirkungen die Bundespolitik im richtigen Leben hat und nehme gern Erkenntnisse mit, um Probleme entsprechend öffentlich zu machen“, so Pau. Ein Ansatz, den Catrin Seeger schätzt.

Es sei wichtig, dass die Bundespolitik an die Basis kommt, weil immer alles von oben nach unten delegiert werde – vom Bund an die Länder, von dort an die Kommunen, wo die Finanzierung der Schutzeinrichtungen in den Bereich der freiwilligen Leistungen falle. „Die Basis, wir kleinen Häuser, müssen es dann irgendwie hinbekommen“, betont Seeger.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke, l.) besucht mit Bürgermeisterkandidatin Diana Golze (Die Linke) das Frauenhaus in Rathenow, das Catrin Seeger leitet (r.). Quelle: Christin Schmidt

Sie und ihr Team bieten nicht nur eine Zufluchtsstätte, sie beraten darüber hinaus in Rathenow, Nauen und Falkensee ambulant. „In diesem Bereich sind wir in Brandenburg schlechter dran als in anderen Bundesländern, weil wir keine zusätzlichen Strukturen mit Fachberatungs- oder Interventionsstellen haben. Das machen – außer in Potsdam – die Frauenhäuser mit“, erklärt Seeger.

Petra Pau erfuhr auch, dass die Mitarbeiterinnen zudem ehrenamtlich einen Bereitschaftsdienst abdecken, also rund um die Uhr erreichbar sind, um Frauen aufzunehmen.

Thema war darüber hinaus die Istanbulkonvention. Fast fünf Jahre ist es her, dass Deutschland dieses Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ratifizierte und sich damit verpflichtet hat, verbindliche Rechtsnormen der Konvention umzusetzen. Passiert sei bislang aber wenig. „Wir wissen vielleicht alle worum es geht, aber in der Praxis sind wir noch weit von einer Umsetzung entfernt“, so Seeger.

Rathenowerin vertritt Brandenburg auf Bundesebene

Sie hat nicht nur das autonome Frauenhaus in Rathenow mitgegründet, sie sitzt zudem im Vorstand des Netzwerks Brandenburger Frauenhäuser, ist seit 1995 dessen Sprecherin und vertritt die Frauenhaus-Koordinierung des Landes auf Bundesebene. Den Besuch von Petra Pau nutzt sie auch, um wiederholt auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen: „Wir hoffen weiterhin, dass der Bund sich dazu bekennt, dass Frauen ein Recht auf Schutz und Hilfe vor Gewalt haben.“

Es sind übrigens nicht nur Frauen, die hier Schutz finden. Der überwiegende Teil sind Kinder. Allein im letzten Jahr waren es 41 Mädchen und Jungen, die in Rathenow aufgenommen wurden. Viele von ihnen seien traumatisiert, einige hätten akute Gewalterfahrungen hinter sich. Dass nun endlich die Finanzierung einer Fachkraft, die sich um die Kinder kümmert, gesichert ist, sei ein wichtiger Schritt an dem Diana Golze in ihrer früheren Funktion als Brandenburgs Sozialministerin entscheidend mitgewirkt habe.

Bürgermeisterkandidatin Diana Golze (Die Linke) im Gespräch mit Catrin Seeger vom Frauenhaus in Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

Weitere, dringende Schritte könnten laut Seeger umgesetzt werden, wenn die Politik das Eckpunktepapier zur Finanzierung der Hilfsstrukturen realisiert. „Dieses Papier bezieht sich auf den Koalitionsvertrag und ich wünsche mir, dass die Links-Fraktion darauf achtet, dass die Regierung ihre Aufgaben erledigt“, sagt Seeger.

Sie hofft auf eine bundeseinheitliche Finanzierung und ein Ende des Flickenteppichs, der dazu führe, dass Frauen in einem Bundesland mehr für einen Schutzplatz zahlen als in einem anderen. In Berlin sind die Plätze kostenfrei, in Rathenow zahlen Frauen acht Euro pro Tag, in anderen Bundesländern sogar 60 Euro.

Neues Frauenhaus für Rathenow

Die einheitliche, gesicherte Finanzierung ist das eine, der Ausbau der Hilfsstrukturen das andere. Hier soll ein Bundesinvestitionsprogramm Abhilfe schaffen. Davon könnten eine Million Euro nach Brandenburg fließen. Catrin Seeger hatte sich früh dafür stark gemacht, das Geld nach Rathenow zu holen, um es in ein neues, dringend benötigtes, barrierefreies Frauenhaus mit mehr Plätzen zu investieren. Bürokratische Hürden und der Denkmalschutz hätten das Projekt aber ins Stocken gebracht.

Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) schreibt ins Gästebuch des Frauenhauses in Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

„Als ich damals antrat, dachte ich, ich bekomme das Ganze irgendwann auf sichere Füße. Nun sind 30 Jahre um und ich muss sagen, weit sind wir nicht gekommen. Es dreht sich immer alles nur ums Geld. Deshalb brauchen wir ein deutliches Zeichen von der Bundespolitik“, erklärt Seeger ihren Besucherinnen. Petra Pau nimmt diese Botschaft mit.

„Es gilt weiter, Frauenrechte, Bürgerinnenrechte müssen für alle gelten und durchgesetzt werden. Das heißt, die Bundesregierung muss hier Verantwortung übernehmen“, sagt Pau und Seeger nickt. Sie wird wohl weiter für die Umsetzung ihrer Ziele kämpfen müssen.

Von Christin Schmidt