Längst ist Deutschland im Bundestagswahlkampf angekommen. Politisch gesehen steht Deutschland ein heißer Sommer bevor, ehe am 26. September 2021 rund 60,4 Millionen Bundesbürger ihre Kreuze auf dem Wahlzettel setzen können. Auf 299 Wahlkreise ist das gesamte Bundesgebiet aufgeteilt. Zehn davon entfallen auf das Land Brandenburg, das Havelland ist auf gleich drei von ihnen verteilt.

Während ein Großteil des Kreises auf den Wahlkreis 56 fällt, zu dem auch die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin gehören, reicht der Wahlkreis 58, der den gesamten Landkreis Oberhavel abdeckt, mit seinem südlichen Zipfel bis ins Osthavelland. Der Wahlkreis 60, zu dem Teile von Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie die Stadt Brandenburg/Havel zählen, nimmt im Nordwesten auch einen Teil des Westhavellands mit. Spannend hier: Um der Bevölkerungsentwicklung Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass jeder direkt gewählte Kandidat annähernd gleich viele Einwohner repräsentiert, wurde im Mai 2020 ein Neuzuschnitt mehrerer Wahlkreise vorgenommen, zu dem auch dieser Wahlkreis gehört. Die Stadt Werder/Havel mit ihren knapp 27 000 Einwohnern wurde dabei aus dem Wahlkreis 61 (Potsdam, Potsdam-Mittelmark II, Teltow-Fläming II) herausgelöst und zählt nun zum Wahlkreis 60.

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen, wählt mit seiner Erststimme den oder die Direktkandidatin sowie mit seiner Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Wie Brandenburgs Landeswahlleiter Bruno Küpper vor einigen Tagen mitteilte, zeichne sich schon jetzt eine steigende Briefwahlbeteiligung ab. Bei der Bundestagswahl 2017 lag sie bei 21,5 Prozent, 2021 könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln und am Ende gar 50 Prozent erreichen, so Küpper. Auswirkungen hat dies auf die Organisation der Wahlen – es werden mehr Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. Bürger, die dieses Ehrenamt ausüben möchten, können sich dazu direkt an die Verwaltung ihrer Kommune wenden.

Wahlberechtigte Havelländer 2021 Das Landesamt für Statistik nennt folgende Zahlen der Wahlberechtigten (Einwohner über 18 Jahre, Stand 31.12.2019) für das Havelland: 42 159 im Wahlkreis 56, davon in Nauen 13 810. 57 152 im Wahlkreis 58, davon in Falkensee 34 345. 30 186 im Wahlkreis 60, davon in Rathenow 19 519.

Für Auszählung der Ergebnisse gelten neue Regeln

Herausforderungen gibt es laut Küpper auch für die Übermittlung der Abstimmungsergebnisse am Wahlabend. So sei eine Neuregelung zur Sicherung des Wahlgeheimnisses eingeführt worden, nach der in Wahllokalen mit weniger als 50 Wählern das Ergebnis nicht mehr an Ort und Stelle ermittelt werden soll. Die Wahlunterlagen müssen stattdessen in ein benachbartes Wahllokal eines anderen Wahlbezirks gebracht werden, in dem dann das gemeinsame Ergebnis aus den Stimmzetteln beider Wahllokale ermittelt wird. Um solche Eventualfälle gar nicht erst auftreten zu lassen empfiehlt Küpper vorweg bereits, die Wahlbezirke so zu bilden, dass sie mindestens 250 Wahlberechtigte enthalten.

Wahlkreis 56: Prignitz/Ostprignitz-Ruppin – Havelland I

Die bereits feststehenden Kandidaten für Wahlkreis 56: Wiebke Papenbrock (SPD), Maximilian Kowol (B90/Grüne), Corvin Dößler (Die Partei), Sebastian Steineke (CDU), Anja Mayer (Linke), im Uhrzeigersinn von oben links. (Stand: 21. Mai 2021). Quelle: Repro/MAZ

Die ersten Direktkandidaten für das Havelland stehen unterdessen fest. Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Landeswahlleiters über die Zulassung der Wahlvorschläge am 30. Juli gelten diese noch als vorläufig. Fünf Kandidaten haben im Wahlkreis 56 ihren Hut bereits in den Ring geworfen. Der aktuell im Bundestag sitzende Sebastian Steineke (CDU), 2017 als Direktkandidat gewählt, stellt sich zur Wiederwahl. Seine Konkurrenz sind bislang die SPD-Kandidatin Wiebke Papenbrock (Listenplatz 12), die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer (Listenplatz 3), Maximilian Kowol (B90/Grüne, Listenplatz 8) sowie Corvin Drößler für Die Partei (Listenplatz 6).

Wahlkreis 56: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017

Wahlkreis 58: Oberhavel – Havelland II

Die bereits feststehenden Kandidaten für Wahlkreis 58: Ralf Tiedemann (FDP), Rick Grothe (Die Partei), Anne Schumacher (B90/Grüne), Uwe Feiler (CDU), Ariane Fäscher (SPD), Anke Domscheit-Berg (Linke), im Uhrzeigersinn von oben links. (Stand: 21. Mai 2021). Quelle: Repro/MAZ

Im Wahlkreis 58 stehen bereits sechs Kandidaten fest. Zur Wiederwahl stellt sich auch hier der aktuelle Bundestagsabgeordnete, Uwe Feiler (CDU). Er zog 2017 als Direktkandidat ins Parlament ein, wurde 2019 zudem als Parlamentarischer Staatssekretär ins Bundeslandwirtschaftsministerium berufen. Für die SPD tritt Ariane Fäscher an (Listenplatz 10). Sie kandidiert erstmals für den Bundestag, ebenso wie FDP-Kandidat Ralf Tiedemann (Listenplatz 6), Anne Schumacher, die für Bündnis 90/Die Grünen ins Rennen geht (Listenplatz 7) und Rick Grothe von Die Partei (kein Listenplatz). Erfahrung im Bundestag kann hingegen die Kandidatin der Linken aufweisen: Anke Domscheit-Berg (Listenplatz 2) hat sich insbesondere mit ihrem Expertenwissen zur Digitalisierung einen Namen gemacht. Sie war 2017 über die Landesliste ins Parlament eingezogen.

Wahlkreis 58: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017

Wahlkreis 60: Brandenburg/Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I

Die bereits feststehenden Kandidaten für Wahlkreis 60: Alexandra Pichl (B90/Grüne), Tobias Blank (Linke), Dietlind Tiedemann (CDU), Sonja Eichwede (SPD), Axel Brösicke (AfD), im Uhrzeigersinn von oben links. (Stand: 21. Mai 2021). Quelle: Repro/MAZ

Etwas ist die Situation im Wahlkreis 60 – noch. Fünf Kandidaten stehen bereits fest: Die aktuelle Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU, Listenplatz 6), 2017 mit Direktmandat eingezogen, kandidiert erneut. Kandidat für die Linken ist Tobias Bank (Listenplatz 6), für die SPD geht Sonja Eichwede (Listenplatz 6) ins Rennen, für die Bündnisgrünen deren Landesvorsitzende Alexandra Pichl (kein Listenplatz). Nominiert wurde für diesen Wahlkreis bereits auch der Kandidat der AfD-Partei, kandidieren wird Axel Brösicke.

Wahlkreis 60: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017

Kandidatenliste ist noch längst nicht vollständig

Die Liste der Kandidaten ist längst noch nicht vollständig, weitere Kandidaten werden in den nächsten Wochen gekürt. So haben bei der FDP für die Wahlkreise 56 und 60 die entsprechenden Versammlungen aufgrund der Corona-Lage noch nicht durchgeführt werden können, teilte Brandenburgs FDP-Generalsekretärin Anja Schwinghoff auf Nachfrage mit. Auch die Nominierung des AfD-Kandidaten für die Wahlkreise 56 und 58 steht noch aus. Freie Wähler und Piratenpartei planen nach MAZ-Informationen ebenfalls, Kandidaten aufzustellen. Im Wahlkreis 58 könnten die Piraten nach MAZ-Informationen den Oranienburger Stadtverordneten Thomas Ney ins Rennen schicken.

Von Nadine Bieneck