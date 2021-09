Neuruppin

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Auch im Wahlkreis 56, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes umfasst, wird es spannend: Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat, und Mandatsinhaber Sebastian Steineke (CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, hat richtig starke Konkurrenz.

Aber wer würde den Wahlkreis in Berlin am besten vertreten? Welcher Politiker steht für welche Werte? Die MAZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn: Sechs Fragen, sechs Antworten. Alle Kandidaten hatten die Aufgabe, die Frage in einem Video zu beantworten, das nicht länger als 30 Sekunden sein darf.

Heute nun Frage 4: Wohnen wird immer teurer – soll die Politik die Mieten deckeln? Soll es Obergrenzen geben, was Wohnraum kosten darf?

Hier die Antworten von elf Kandidaten – Einzelbewerber Willi Eckelmann wollte sich nicht beteiligen.

Sebastian Steineke, CDU: „Wir brauche mehr und schneller Neubau“

„Ja, die Miete ist eine der sozialen Fragen, und deswegen haben wir in den letzten Jahren eine Menge gemacht. Wie Mietpreisbremse. Wir haben bei vielen Sachen, wie zum Beispiel Sanierung, Sperren eingezogen. Es gilt aber auch zu berücksichtigen, dass viele Leute – kleine Eigentümer – das als Altersvorsorge haben. Und nicht ohne Grund hat auch das Bundesverfassungsgericht den Mietdeckel für verfassungswidrig erklärt. Deswegen kann es aus meiner Sicht zurzeit keinen Mietendeckel geben, wir brauchen mehr und deutlich schneller Neubau.“

Wiebke Papenbrock, SPD: „Der Mietendeckel hat viele wachgerüttelt“

„Bezahlbarer Wohnraum ist das große Thema unserer Zeit. Weil es sich immer weniger Menschen und Familien leisten können, den Wohnraum zu bezahlen, den sie brauchen. Der Mietendeckel hat gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist und hat viele Leute wachgerüttelt und auf diese Notwendigkeit hingewiesen, dass etwas passieren muss. Und an dieser Stelle müssen wir weitermachen.“

Anja Mayer, Die Linke: „Wir wollen einen bundesweiten Mietendeckel“

„Eine gute Wohnung zu haben, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber auch in unserer Region ist es so, dass Mieten immer weiter steigen, aber die Einkommen nicht gleichermaßen steigen. Das führt dazu, dass es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt und Verdrängung stattfindet. Die Linke will deswegen einen bundesweiten Mietendeckel und gleichzeitig aber auch einen Ausbau des sozialen Wohnungsbaus. Wir wollen, dass Grund und Boden, aber auch Mietwohnungen nicht länger Spekulationsobjekte sind, denn Wohnungen sind ein Zuhause und keine Geldanlage.“

Maximilian Kowol, Die Grünen: „Sozialer Wohnungsbau ist der Weg aus der Krise“

„Wohnen wird immer teurer. Das ist ein massives Problem für kleine und mittlere Einkommen, für Familien, die keine Wohnungen mehr finden, für Menschen, die dadurch auf die Straße gedrängt werden. Das ist ein massives Problem. Der Mietendeckel ist ein sehr rabiates Mittel, um Mieten zumindest für einen bestimmten Zeitraum auf einem gewissen Niveau zu halten. Aber was wir davor machen müssen, ist eine effektive Mietpreisbremse und bauen, bauen, bauen. Sozialer Wohnungsbau ist der Weg aus dieser Krise am Wohnungsmarkt. Und da muss viel mehr Geld in die Hand genommen und viel mehr investiert werden.“

Michael Güldener, Freie Wähler: „Staat soll nicht die Mieten deckeln“

„Meine Antwort auf die Frage 4 ist Nein. Der Staat soll nicht die Mieten deckeln. Das aktuelle Beispiel in Berlin zeigt, dass wir das Wohnungsproblem mit dieser einzelnen Maßnahme nicht lösen. Die Aufgabe des Staates sollte sein, kommunale Wohnungsunternehmen zu unterstützen und den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, um die Mieten dadurch zu regulieren.“

Norbert Glamann, Einzelkandidat: „Der Mietendeckel hat die Hoffnungen nicht erfüllt“

„Der Mietendeckel in Berlin hat die Hoffnung, die Mietpreise zu bremsen, leider nicht erfüllt. Deshalb Nein. Die Kommunen sollten und müssen gemeinnützige Wohnungsgesellschaften gründen, die mit staatlicher Unterstützung bauen, bauen und wieder bauen. Es wird trotzdem acht bis zehn Jahre dauern, bis eine Besserung auf dem Wohnungsmarkt erreicht werden kann. Als Übergangsregelung muss womöglich der Mietzuschuss erhöht werden.“

Corvin Drößler, „Die Partei: Wohnen ist ein Grundrecht“

„Ja, die Mieten sollten gedeckelt werden, einfach um Vonovia, Deutsche Wohnen und die CDU oder FDP zu ärgern. Wohnen darf kein Luxus sein, sondern ist ein Grundrecht, das nicht privatisiert gehört. Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht um Dividenden für ominöse Vermögensverwalter auf den Caymans zu generieren. Für jeden Topf gibt es einen Deckel, für die Miete jedoch noch nicht. Das ist unfair und gehört geändert. Ansonsten könnte das nun bald frei werdende Konrad-Adenauer-Haus zu einem neuen „Liebig 34“ (Aus einer Hausbesetzung entstandenes Wohnprojekt im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain – Anm. d. Red.) werden. Wie wär das?“

Stephan Dietzsch, Die Basis: „Darüber per Volksentscheid abstimmen“

„Zu hohe Mieten stellen nur Symptome einer massiven wirtschaftspolitischen Problematik dar. Allein diese zu behandeln, würde das Problem nicht aus der Welt schaffen. Auch wenn es erst einmal toll klingen mag. Es handelt sich um ein sehr komplexes Thema, welches nicht in 30 Sekunden abgehandelt werden kann. Auch hierüber sollte per Volksentscheid abgestimmt werden.“

Dominik Kaufner, AfD: „Mit Mietendeckel werden Investitionen abgewürgt“

„Die Mieten zu deckeln, ist der falsche Weg, um die steigenden Mietpreise in den Griff zu bekommen. Damit werden nämlich Investitionen abgewürgt, und der Wohnraum bleibt weiterhin knapp. Besser wäre es, einkommensschwache Mieter mit deutlich mehr Wohngeld zu unterstützen, und die Bürger dabei zu fördern, sich selber Wohneigentum zu schaffen, indem die Grunderwerbssteuer abgeschafft wird, die Grundsteuer und auch übermäßige Regulierungen beim Hausbau wie die Energieeinsparverordnung.“

Thomas Essig, FDP: „Keine Mieten-Deckelung durch den Staat“

„Mietendeckel – nein! Denn wir sind in einer freien Wirtschaft, und Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, seine Zahlen so auszurichten, dass er überleben kann, dabei noch investieren kann und wieder neuen Wohnraum schaffen kann. Also: Keine Mieten-Deckelung durch den Staat!“

Axel Heidkamp, Piraten: „Mietendeckel wäre Eingriff in die freie Marktwirtschaft“

„Soll der Staat die Mieten deckeln? Nein, das wäre ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Die Senkung der Mietkosten muss durch mehr öffentlichen Wohnraum erwirtschaftet werden. Steigt das Angebot, sinkt die Nachfrage – und der Preis fällt. Nur so kann man den Immobilienhaien beikommen. Das darf kein Bauland von der öffentlichen Hand verkauft werden. Zusätzliches Bauland muss unbedingt gesichert werden. Das Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand macht das möglich.“

Kandidatenforum im Video-Format

Unser MAZ-Kandidatenforum im Wahlkreis 56 findet diesmal rein digital statt. Drei Fragen haben die Direktkandidaten schon im 30-Sekunden-Video beantwortet

Zwei weitere Video-Serien der Kandidaten folgen noch.

In Kürze erscheinen auf www.maz-online.de die Antworten auf die fünfte Frage: Wie kommt Deutschland bei der Digitalisierung voran – vor allem im ländlichen Raum wie Ostprignitz-Ruppin, Prignitz oder dem Havelland?

Von Kathrin Gottwald