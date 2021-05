Bundeswehr in Rathenow auf Irrwegen: Kolonne bleibt an der Jederitzer Brücke stecken

Rathenow

Mittlerweile sollte es sich herumgesprochen haben, dass die Jederitzer Brücke für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Seit Ende 2019 blockiert eine stählerne Konstruktion die Fahrt über die Brücke, die in einem bedenklichen Bauzustand ist.

Allerdings scheint diese Botschaft bis zur Bundeswehr noch nicht vorgedrungen zu sein. Und auch die Hinweisschilder in der Rhinower Straße, die auf die Sackgasse hinweisen, haben die Soldaten des Versorgungsbataillons 142 aus dem mecklenburgischen Hagenow offenbar nicht beeindruckt. Wie anders ist es zu erklären, dass am Dienstagnachmittag eine ganze Kolonne mit schweren Fahrzeugen von der Bundesstraße in die Sackgasse einbog und vor dem unüberwindbaren Hindernis zum Stehen kam?

Das Hinweisschild in der Rhinower Straße wurde offenbar übersehen. Quelle: Markus Kniebeler

Auf Facebook sorgte der Vorfall, den ein Beobachter fotografiert hatte, für Belustigung und hämische Kommentare. „Mit einem Indianer als Fährtenleser wäre dies nicht geschehen, kann nur hoffen, die BW findet den richtigen Weg aus Afghanistan“, schreibt einer. Ein anderer mutmaßt, ob die Truppe vielleicht angerückt sei, um die Brücke zu erneuern.

Bei der Bundeswehr gibt man sich, nach dem Grund für dieses Manöver befragt, schmallippig. „Wir sind nur für den Betrieb auf dem Übungsplatz zuständig“, sagt Hauptmann Patrick Becker, Presseoffizier des Truppenübungsplatzes Klietz, auf dem die Hagenower zuvor trainiert hatten. „Was unsere Gäste außerhalb des Platzes unternehmen, darauf haben wir keinen Einfluss.“

Eine Sprecherin des Hagenower Bataillons sagt, dass man bislang noch nach den Ursachen für die Irrfahrt forsche. Die Gründe könnten vielfältig sein. In der Regel würden Kolonnenfahrten dieser Art lange vorbereitet. Möglicherweise sei bei der Planung etwas schief gelaufen. Und die Soldaten hätten sich an die Vorgaben gehalten. Oder es sei einfach falsch abgebogen worden. So, wie es jedem Autofahrer hin und wieder passiere.

Von Markus Kniebeler