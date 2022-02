Warum ausgerechnet der 29. Februar in einem Schaltjahr als Gründungstag für die Rathenower Förderschule ausgesucht wurde, das kann Schulleiterin Antje Resch mittlerweile gar nicht mehr so genau nachvollziehen. Auch wenn es auf den Tag genau nicht hinhaut, wird in diesem Jahr das 30jährige Bestehen gefeiert.