Bunte Herbstparty im Rathenower Optikpark

Nachdem das große Kindertagsfestival am 31. Mai/1. Juni im Optikpark wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, lud der Optikpark kurz vor dem Saisonfinale am kommenden Samstag (3. Oktober) mit der zweitägigen „ Herbstparty für Waldfeen und Waldwichtel“ zu einem neu entwickelten Event für die ganze Familie ein. Allerdings wurde die Veranstaltung am Samstag wegen des Dauerregens abgesagt. Nun sollen Feen und Wichtel am kommenden Samstag noch einmal feiern dürfen.

Zur Galerie Im Rathenower Optikpark fand eine Herbstparty für Familien statt. In bunten Kostümen konnten vor allem die kleinen Besuchern allerhand erleben.

Aber am Freitag fand die Premiere statt. Knapp 70 Schüler der Weinberg-Grundschule hatten, nachdem der Regen gegen Mittag aufhörte, jede Menge Spaß auf dem Gelände am Schwedendamm. Sie verbrachten so noch tolle Stunden im Optikpark. Und als sich am Nachmittag noch einmal die Sonne einen Weg durch die Wolkendecke bahnte, strömten viele junge Familien in den Park.

Die kleinen Besucher waren liebevoll als Hexe, Reh, Rotkäppchen oder Kürbis verkleidet. Zur Herbstparty galt es sechs Stationen des Herbstparcours zu absolvieren, an dessen erfolgreichem Abschluss eine kleine Überraschung für die Teilnehmer wartete.

Kartoffellauf und Entenangeln

Seifenkistenrennen, Kartoffellauf, Birnenschleuder und Enten- und Fröscheangeln hießen die vorbereiteten sportlichen Stationen und sorgten für viel Spaß. Aber auch ein Blätter- und Waldtierquiz wartete auf die jungen Besucher.

An der letzten Station konnten „Waldmonster“ gejagt – Zielschießen aus Wasserpistolen auf gestaltete Holztafeln – werden. Als zusätzliches Angebot boten verschiedene Rollgeräte und eine große Hüpfburg ausreichend Bewegung und Gelegenheit zum Toben.

Kreativ im Bastelzelt

In einem Zelt konnten mit den Mitarbeiterinnen des Grünen Klassenzimmers Tiermasken aus Filz oder Haarreifen gebastelt werden. Die achtjährige Greta aus Rathenow bastelte sich einen Reh-Haarreif und ihre Freundin Lana eine fantasievolle und bunte Maske. Zur Stärkung gab es kostenlos frisches Popcorn und an der Feuerschale frisch gebackenes Stockbrot.

Das Areal rund um das Eichendreieck war mit großen Tierplastiken geschmückt, die die „Rathenower Bogenfüchse“ dem Optikpark ausgeborgt hatten. So lag beispielsweise zwischen den Stauden im Beet ein Wildschwein und aus dem Gebüsch schaute ein prächtiger Hirsch. Neue Holzfiguren als Fotokulisse, ein Waldwichtel und Rotkäppchen, luden zu einem lustigen Erinnerungsfoto mit „Zwergengrüßen“ und „Blumengrüßen“ aus dem Optikpark ein. Wetterbedingt fiel das Kürbisschnitzen mit anschließender Prämierung aus.

Teil 2 der Party am 3. Oktober

Teil 2 der Herbstparty im Optikpark findet nun also am kommenden Samstag, den 3. Oktober, statt. Das Saisonfinale, bei freiem Eintritt, startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen mit den Rathenower Blasmusikanten. Um 14 Uhr singt der Landesjugendchor, um 15 Uhr tritt Joe Carpenter auf und am Nachmittag spielt die Rathenower Band Dacapodaster. Erstmals findet ein Kinderflohmarkt statt. Anmeldung unter 03385/49 85 24 oder info@optikpark-rathenow.de.

Doch auch nach dem offiziellen Finale geht es im Optikpark noch ein paar Wochen weiter. Die Saison wurde bis zum 25. Oktober verlängert.

Von Uwe Hoffmann