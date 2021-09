Rathenow

2014 eröffnete der Unternehmer Saeed Molaie ein kleines Café gegenüber der Bürgelschule in Rathenow. Der Standort des Bistros kam nicht von ungefähr, natürlich kommen viele der Schüler als Kunden vorbei.

Die heutige Café-Leiterin ist Corinna Witt. Sie arbeitet hier seit drei Jahren im Daily Bürgel. „Unsere Hauptkunden sind natürlich die Schüler der Bürgelschule, die in den Pausen oder Freistunden zu uns kommen. Wir haben ein reichhaltiges Frühstücksangebot und Mittagstisch. Alles wird hier frisch aus regionalen Produkten hergestellt“, so Corinna Witt.

Für das Mittagessen im Daily Bürgel ist Koch Benny Ziemann zuständig. Der gelernte Koch hat einen guten Draht zu den Schülern. Er selbst ist, wie auch Corinna Ziemann, hier zur Schule gegangen.

Café Daily Bürgel in Rathenow gegenüber der Bürgelschule. Quelle: privat

Benny Ziemann ist 30 Jahre alt und seit einem Jahr im Daily Bürgel. „Für mich ist das hier mein Traumjob. Ich wollte schon seit meinem sechstem Lebensjahr Koch werden“, so Benny Ziemann.

„Wir setzen dabei auch auf gesundes Essen. Bei uns gibt es zum Frühstück belegte Brötchen, verschiedene Salate, Rührei oder Tomate-Mozzarella-Ecken. Vor allem setzen wir auf viel Obst und Gemüse. Auch das Mittagsangebot ist vielseitig. Neben drei Nudelgerichten gibt es ein täglich wechselndes Hauptmenü. Auch vegetarische Gerichte haben wir im Angebot. Besonders beliebt bei den Schülern sind die Nudelgerichte“, so Corinna Witt.

Natürlich sind nicht nur Kinder und Jugendliche Kunden in dem Bistro.

„Bei uns kann jeder Frühstücken oder Mittagessen. Wer bei uns aber in Ruhe sitzen möchte, sollte aber am besten außerhalb der Pausenzeiten von 9 bis 9.30 Uhr und von 11.40 bis 12.30 Uhr kommen. Da ist es durch die Schüler richtig voll. Wir haben Montag bis Freitag von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet“, so Corinna Witt.

Von Jürgen Ohlwein