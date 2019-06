Rathenow

Wer durch die Rathenower Innenstadt läuft oder fährt, stellt schnell fest, dass viele Radler nicht mit der Straßenverkehrsordnung vertraut sind.

„Kaum einer nutzt den Radweg, stattdessen fahren sie auf dem Gehweg und zwar in alle Richtungen. Als Autofahrer komme ich kaum noch durch unsere Auffahrt. Unserem Nachbarn ist schon ein Radler in die Seite gefahren. Es ist furchtbar und es wird immer schlimmer“, ärgert sich Erhardt Otto.

Er wohnt seit 30 Jahren in der Brandenburger Straße und beobachtet mit Schrecken, was sich vor seiner Haustür und im gesamten Innenstadtbereich abspielt. „Die Polizei muss abkassieren. Bei Autofahrern tut sie das doch auch“, so der Mann.

Wer Verkehrssünder ermahnt, wird beschimpft

Auch Olaf Schmidt fordert härteres Durchgreifen. „Wozu hat man eigentlich weiße Linien in der Innenstadt gezogen und Wege für Radler geschaffen, wenn diese ohnehin kreuz und quer auf dem Fußweg fahren?“, will der Mann wissen. Die Verantwortlichen sollen endlich verstärkt kontrollieren und bestrafen. Alles andere wirke ohnehin nicht, ist sich Schmidt sicher.

„Ich habe die Verkehrssünder so oft darauf hingewiesen, dass für sie der Radweg da ist. Das werde ich nicht mehr tun. Ich lasse mich nicht mehr beschimpfen. Hier muss endlich etwas passieren“, fordert Schmidt.

Stellung dazu nimmt Therese Franz von der zuständigen Pressestelle der Polizeidirektion Brandenburg West. Wie sie erklärt, sind Polizisten grundsätzlich dazu angehalten und verpflichtet, festgestellte Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zu ahnden und auf das Fehlverhalten, in diesem Fall der Fahrradfahrer, hinzuweisen.

Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an

„Die Beamten in Rathenow führen außerdem zu unregelmäßigen Zeiten und unangekündigt auch Fahrradkontrollen an verschiedenen Stellen in der Stadt durch. Selbstverständlich findet die Einhaltung geltender Verkehrsregeln auch während der Streifentätigkeit Beachtung und führt gegebenenfalls zu einer mündlichen Verwarnung oder einer Strafanzeige – je nach Schwere des Fehlverhaltens“, so Franz.

Darüber hinaus würden Kollegen der Revierpolizei und des Sachgebietes Prävention bei Aktionsterminen wie dem Schulanfang, dem Beginn der dunklen Jahreszeit oder bei Fahrradcodierungsterminen präventive Gespräche mit Radfahrern führen, um auf Gefahren hinzuweisen, die durch Fehlverhalten oder das Nichtbeachten von Verkehrsregeln entstehen können.

„Natürlich nehmen wir die übermittelten Hinweise der Leser ernst und haben die zuständige Polizeiinspektion Havelland darüber informiert, deren Beamte werden dort nun verstärkt kontrollieren.“

Von Christin Schmidt