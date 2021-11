Nennhausen

Den Wunsch nach einer eigenen kleinen Galerie hatte Christine Schott schon immer. Endlich ist nun dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Und zwar in Nennhausen. Im ehemaligen Blumenladen am Fouqué-Platz 2b hat die Künstlerin jetzt den Platz gefunden, um ihre Kunstwerke und Werke anderer Künstler zu präsentieren.

Die 70-jährige Künstlerin, die in Plauen im Vogtland geboren ist und vor einigen Jahren nach Nennhausen zog, macht aus alten Möbeln und Truhen mit ihrer Bauernmalerei Kunstwerke, ist aber auch anderweitig kreativ unterwegs. So malt sie Tiere und Landschaften oder stellt Collagen aus unterschiedlichen Materialien her.

Räumlichkeiten in Spandau nicht mehr zur Verfügung

Vorher betrieb Christine Schott mit ihrer Schwester Cordelia Panse eine Hobbythek und eine Umweltbibliothek im Evangelischen Johannesstift in Berlin-Spandau. Dort konnten ihnen aber die Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.

Der Ausstellungsbereich der Künstlerin Christine Schott. Quelle: Jprgen Ohlwein

„Das war sehr schade. Plötzlich hatte ich vieles bei mir zu Hause. Umso glücklicher war ich, als man mir das ehemalige Blumengeschäft als Galerie angeboten hat. Die Lage neben dem Amt und dem Schloss sind eigentlich ideal. Seit dem 1. Oktober haben wir geöffnet“, so Christine Schott.

Natürlich wollte Christine Schott dort nicht nur ihr Kunsthandwerk ausstellen, sondern auch die Umweltbibliothek – bestehend aus hunderten von Büchern, Fotos über die Natur, Tiere, Länder und Landschaften – in der Galerie „Möbelpoesie“ unterbringen

Umzug nach Nennhausen mit Bollerwagen im Zug

„Wir haben die Umweltbibliothek Stück für Stück mit dem Bollerwagen im Zug von Spandau nach Nennhausen transportiert. Die Leute im Zug kannten uns schon. Wir wurden schon die Auswanderer genannt“, erinnert sich Christine Schott.

Viele der Bücher und Fotos sind schon einsortiert. Andere liegen kreuz und quer auf einem Sammeltisch und müssen noch sortiert werden. Die meisten Besucher der Galerie sind schon beim Betreten der Galerie beeindruckt. Das kann man aus den Gästebucheintragungen entnehmen, die Christine Schott zeigt.

Christine Schott in ihrer Galerie Möbelpoesie. Quelle: Jürgen Ohlwein

Arbeitstisch im Schaufenster

Schon am Eingang fühlt man sich als Besucher mitgenommen auf eine Reise durch Kunst, Kultur und Natur. Die 110 Quadratmeter große Galerie lädt zum Schmökern, Ausprobieren und Ausleihen ein. Durch die großen Geschäftsfenster sehen die Leute schon im Vorbeigehen, was sie erwartet. „Am Schaufenster steht auch mein Arbeitstisch. Dort können mir die Leute beim Vorbeigehen bei meiner künstlerischen Arbeit zuschauen“, so Christine Schott.

Im hinteren Bereich steht ein Möbel-Ensemble, das die Bauernmalerin kreativ gestaltet hat. Davor ist zurzeit eine Gastausstellung von Helga Lässig zu sehen, die Fadenmalerei und Fadenlegetechnik zeigt. Dabei handelt es sich um eine altchinesische Technik.

Ausstellungsfläche für Kunsthandwerker

„Ich möchte nicht nur meine Sachen hier ausstellen. Ich möchte, dass sich hier die verschiedensten Kunsthandwerker präsentieren können. Dafür mache ich gerne Platz. Auch ein Austausch unter den Künstlern und mit den Besuchern schweben mir vor. Vielleicht kann man hier ja einen Film- oder Fotoabend machen. Ich habe ganz viele alte Videos, Dokus und Fotoreportagen, die man sich gemeinsam ansehen könnte“, so Christine Schott.

Da passt es auch, dass die Künstlerin gerade einen großen Flachbildschirm geschenkt bekommen hat. „Zu Hause Fernsehen kann jeder. Hier kann man sich gemeinsam etwas ansehen und wertvolle Gespräche führen“, so die Künstlerin.

Auch ein alter Schulprojektor fällt sofort ins Auge. „Den wollte man in einer Schule wegwerfen. Das habe ich nicht zugelassen. Jetzt muss ich nur noch zusehen, Fernseher und Projektor anzuschließen. Technisch bin ich da nicht so ambitioniert“, so Christine Schott.

Blick in die Galerie Möbelpoesie in Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Christine Schott ist seit vier Jahren Mitglied bei den Stechower Landfrauen. Auch hier plant die Kunsthandwerkerin, dass die Landfrauen in der Galerie vielleicht ihre Produkte präsentieren. Ein langer Tisch mit Bänken im rechten Galeriebereich lädt zum gemeinsamen kreativen Arbeiten ein.

Kerzenverkauf mit Wachsbilderausstellung

Die nächste Aktion in der Galerie ist ein Kerzenverkauf mit Wachsbilderausstellung. „Schon im letzten Jahr habe ich Kerzen im Nennhausener Gemeindezentrum verkauft. Die Nennhausener haben das Angebot gut angenommen“, so Christine Schott.

Der Kerzenverkauf mit Wachsbilderausstellung findet vom 1. bis 31. Dezember zu den Galeriezeiten immer dienstags bis donnerstags und Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. „Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen mich besuchen. Alle sind herzlich willkommen“, so Christine Schott.

Von Jürgen Ohlwein