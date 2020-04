Pferderanch kann trotz fehlender Einnahmen überleben – vorerst

Steckelsdorf

Kesse Cowboy-Hüte werden in diesen Tagen auf der Big DD Ranch in Steckelsdorf nur selten getragen. Die 1997 eröffnete Anlage gehört zwar zu den größten Zentren des Westernreitens in den Ländern Berlin und Brandenburg. Doch unter dem Eindruck der Corona-Krise mussten die Aktivitäten dort auf das absolute Minimum reduziert werden. Gleich am Eingang verkündet ein Aushang: Das Betreten der Ranch ist für Besucher wegen Corona verboten.

Ein Aushang am Eingang teilt mit, das Betreten ist untersagt. Quelle: Bernd Geske

Bislang mussten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden, berichtet Martina Deichsel. Im März eine und im April zwei. Für die zwei nächsten Veranstaltungen im Mai gibt es wohl auch keine Hoffnung mehr. Im Juli und August hätten wieder zwei große Turniere im Westernreiten auf der Big DD Ranch stattfinden sollen, mit über 200 Teilnehmern normalerweise, wobei pro Mensch immer noch wenigstens ein Pferd dazu gerechnet werden muss. Aus der Traum. Weil es sich um eine Sportstätte handelt, ist die Ranch seit 18. März offiziell gesperrt.

Das bedeutet, dass auch kein Reitunterricht stattfinden darf. Über 50 Interessierte vieler Altersgruppen kommen in normalen Zeiten auf die Ranch, um sich dort unter fachlicher Anleitung im Reiten zu üben. Die Kleine Grundschule Großwudicke kommt sonst jede Woche einmal mit einer Gruppe, die Förderschule „Spektrum“ aus Rathenow auch. Von der Fachklinik Jerichow reist normalerweise einmal pro Woche eine Gruppe von Patienten an. All das ist bis auf Weiteres untersagt.

Acht Doppelzimmer stehen leer

„Es ist hier viel ruhiger als sonst“, stellt Martina Deichsel fest. Auch die acht Zimmer mit jeweils zwei Betten, die in normalen Zeiten jetzt alle belegt wären, dürfen zum Schutz vor dem Virus jetzt nicht vermietet werden. Viele Urlauber wären angereist, und nicht wenige von ihnen hätten auch Pferde mitgebracht. Verboten ist das jetzt.

Nur ein einziger Zweig ihrer sonst sehr vielfältigen Tätigkeit ist der Big DD Ranch geblieben, um finanzielle Einnahmen zu erzielen. Die 45 Pensionspferde, die deren Besitzer dort versorgen lassen, sind bislang auch in der Krise alle noch da. Weil die Tiere auch täglich fachkundig bewegt werden müssen, um gesund zu bleiben, dürfen ihre Besitzer sie weiterhin jeden Tag besuchen, pflegen und reiten.

Zu tun gibt es trotzdem genug. Yvonne Müller beim Versorgen der Pferde. Quelle: Bernd Geske

Der Fachverband sehe unter Corona-Bedingungen dafür zwei Stunden täglich als angemessen an, teilt Martina Deichsel mit. Eine Begleitperson sei erlaubt. Diverse Vorschriften sind zu beachten, alle mussten eine Erklärung unterschreiben, unter anderem für: Eigene Arbeitsgeräte benutzen, sachgerechtes Desinfizieren, wenig Kontakte zu den anderen Leuten auf der Ranch aufnehmen.

„Es ist wichtig, dass die Leute zu ihren Pferden können“, erklärt Martina Deichsel. Für die sieben Beschäftigten der Ranch allein wäre die Pflege aller Pferde gar nicht zu schaffen. Die zehn eigenen Schulpferde seien ja auch noch zu versorgen. Und das natürlich an allen sieben Tagen der Woche.

Überleben ist gesichert

Die Pensionspferde sichern in der Zeit der Corona-Krise für die Big DD Ranch das Überleben, sagt die Chefin. Durch diese Einnahmen komme eine Summe zusammen, durch die der Fortbestand der Anlage gewahrt werden kann.

„Noch nie ist in all den Jahren bisher eines unserer Turniere ausgefallen“, blickt Martina Deichsel zurück. Alle auf der Ranch hegten die Hoffnung, dass so bald wie möglich wieder Unterricht, Kurse und Lehrgänge beginnen können. Die Existenz der Big DD Ranch sei gegenwärtig nicht gefährdet, aber es würden natürlich höhere Einnahmen gebraucht, damit sie dauerhaft bestehen kann.

Von Bernd Geske