Corona: Falkenseer Demo mit Maske und Abstand

Haltung zeigen, Maske tragen und Abstand wahren – das gilt für eine Protestaktion, zu der für Sonnabend in die Falkenseer Bahnhofstraße eingeladen wird. Das Bündnis gegen Rechts Falkensee ruft zu der Veranstaltung auf, mit der sich die Falkenseer an der landesweiten Aktion „Brandenburg zeigt Haltung“ einreihen. „Bitte kommt mit medizinischer Maske und haltet 1,5 Meter Abstand!“, stellen die Organisatoren der Falkenseer Menschenkette noch einmal eindringlich klar.

Störer aus Querdenkerszene befürchtet

„Die Maske ist unser Erkennungszeichen. Wir haben Grund zur Annahme, dass Störer aus der Querdenkerszene unsere Veranstaltung kapern wollen. Wir werden jeden, der keine Maske trägt, bitten, die Versammlung zu verlassen“, stellt das Bündnis gegen Rechts fest.

Menschenkette in Falkensee geplant

Geplant ist am Sonnabend eine Menschenkette in Falkensee, die wird ab 17.30 Uhr auf dem Platz vor der alten Stadthalle gebildet. Dann heißt es: Kettenbildung unter Einhaltung der Corona-Vorgaben. Das Tragen kreativer Plakate und das Mitbringen von Taschenlampen und Handylichtern ist dabei durchaus erwünscht.

Falkenseer Engagement in Pandemie-Zeiten

„Wir engagieren uns für Solidarität und Zusammenhalt in der Pandemie“, sagen die Organisatoren. Sie wollen Solidarität mit allen zeigen, die in unterschiedlichen Funktionen gegen die Corona-Pandemie kämpfen und das Land am Funktionieren halten. „Wir stellen uns mit einer Menschenkette – mit Abstand und Maske – gegen Rechtsextremismus, offenen Hass in sozialen Netzwerken, gegen Verbreiten von Falschinformationen und Verschwörungserzählungen, das absichtliche Missachten von Regeln im öffentlichen Raum und gegen die Bedrohung von Menschen, die sich dem entgegenstellen“, benennen die Organisatoren den Hintergrund ihrer Aktion.

Lichtaktion in Rathenow

Die Falkenseer sind nicht die einzigen, die an diesem Sonnabend Haltung zeigen wollen. Aus dem Havelland sind auch die Rathenower dabei, die am Abend ab 17.30 Uhr ein Lichtermeer auf dem Märkischen Platz planen.

Von Kundgebung bis Flash-Mob

An mehr als 20 Orten im Land wird Sonnabend Stellung gegen Rechtsextremismus bei Corona-Demonstrationen bezogen und zu Solidarität und Zusammenhalt aufgerufen. Landesweit wird zu Aktionen eingeladen. Das reicht von einer Kundgebung in Potsdam über eine Menschenkette in Cottbus und eine Banneraktion in Fehrbellin bis zum Flash-Mob in Wittstock. Die Veranstalter wollen damit ein Zeichen setzen gegen die zunehmende rechtsextreme, verschwörungsideologische und antidemokratische Stimmungsmache bei den sogenannten Corona-Demonstrationen.

Der Teil der Gesellschaft, der sich gerade auch in dieser schwierigen Zeit der Solidarität, der Demokratie und einem friedlichen Zusammenleben verpflichtet fühlt, will nicht weiter still zur Kenntnis nehmen, dass eine die Pandemie leugnende Minderheit die Berichterstattung dominiert,heißt es bei den Organisatoren. „Mit dem Aktionstag setzen wir ein Zeichen des Zusammenhalts und der Stärke. Denn nur gemeinsam kommen wir durch diese Pandemie. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Menschen bedroht und Hass und Falschinformationen verbreitet werden“, so Daniel Wetzel, Sprecher der Initiative „Brandenburg zeigt Haltung!“.

Dem Ende Januar gestarteten Aufruf „Brandenburg zeigt Haltung!“ haben sich zwischenzeitlich über 6900 Menschen angeschlossen. Ihr Anliegen ist es, in einer für alle schwierigen Situation ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt zu setzen. Die Initiative war vom Verein „Neues Potsdamer Toleranzedikt“ ausgegangen.

