Corona-Frust sitzt in Rathenow tief

Rathenow

Was die Landtagsabgeordneten zu hören bekommen haben, füllt einige Seiten Papier. Als Christian Görke und Andrea Johlige am vergangenen Freitag die Teilnehmer aus der Fitnessbranche begrüßten, hatte der Landkreis Havelland soeben die Corona-Notbremse gezogen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt stabil über 100. Nach wenigen Tagen mussten die Geschäfte wieder schließen. Hoteliers und Gastronomen hatten noch gar nicht wieder öffnen dürfen.

Am Freitag und Sonnabend war nicht nur die Unzufriedenheit allenthalben zu spüren. Auch die Unsicherheit war riesig. Man wisse inzwischen überhaupt nicht mehr, was gerade gilt. „Müssen wir schließen oder dürfen wir wieder aufmachen? Der Landkreis informiert die Betroffenen nicht.“, sagte eine Geschäftsinhaberin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Tatsächlich hatte die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag bekannt gegeben, dass ab Samstag strengere Regeln gelten. Viele hatten es mitbekommen – aber längst nicht alle. „Die Verordnung habe ich gelesen, da ist ein Zeitpuffer von zwei Tagen möglich. Wenigstens das hätte die Kreisverwaltung berücksichtigen können.“

Große Probleme

Die Fitnessbranche hat inzwischen ebenfalls große Probleme. Seit November mussten die Studios wieder schließen. Davor waren sie nur mit halber Kraft unterwegs. Die großen Ketten, so erfuhren Christian Görke und Andrea Johlige am vergangenen Freitag, kommen noch einigermaßen über die Runden.

Auch, weil teilweise Angebote unter freiem Himmel und online unterbreitet werden. Ein Ersatz ist das nicht. Und viele Fitnessbegeisterte haben ihre Mitgliedschaft in den Studios gekündigt. Sie kommen vielleicht zurück, wenn die Eindämmungsverordnung es wieder zulässt. Hart zu kämpfen haben insbesondere die privaten Anbieter.

MdL Christian Görke (re.) mit Unternehmer Enrico Brüggemann vor seinem Ladengeschäft in der Mittelstraße. Quelle: Uwe Hoffmann

In den Vereinen ist die Stimmung ebenfalls nicht besser. Gerade hatten sich die ersten Trainingsgruppen unter Einhaltung der Corona-Vorgaben getroffen. Nun ist Gruppentraining im Breitensport vorerst nicht mehr möglich. Zum Glück sind die meisten Mitglieder ihren Vereinen treu. In anderen Landesteilen verlieren die Vereine Mitglieder, weil es kein Sportangebot gibt. Davon ist im Havelland nicht die Rede. Der Kreissportbund Havelland beobachtet die Situation ganz genau.

Kultursorgen

Die Sorgen der Kulturschaffenden und der Kultureinrichtungen hatte der Bundestagskandidat der Linken für den Wahlkreis 60 (Rathenow-Brandenburg/Havel) sogar mit in den Kreistagsausschuss für Bildung, Kultur und Soziales genommen. Tobias Bank berichtete dort eingehend, wie sehr insbesondere private Kulturanbieter leiden. Im Kulturzentrum Rathenow müssen alle vier Wochen neue Veranstaltungspläne geschrieben werden. In der Stadthalle Falkensee wird geimpft und getestet.

Tobias Bank itrug das Thema in den Kreistag. Quelle: Hartmut F. Reck

Kurz bevor die Kreisverwaltung die Notbremse zog, war man im Kulturzentrum noch guter Dinge, wenigstens die Galerie mit einer neuen Ausstellung öffnen zu können. Doch auch daraus wurde nichts.

Durchhalten müssen auch Gastronomen und Hoteliers. Wann es hier eine Perspektive gibt, mit der wieder Gäste empfangen werden dürfen, ist vollkommen ungewiss. So halten sich die meisten Gastwirtschaften und Restaurants mit Bestell- und Abholservice über Wasser. Für Olaf Lücke, Geschäftsführer des Dehoga in Brandenburg, steht fest, dass rund ein Viertel aller Betriebe im Land Brandenburg große Existenzprobleme haben. Und auch in Rathenow haben noch längst nicht alle Gastronomen die finanzielle Unterstützung bekommen, die ihnen seit November vergangenen Jahres zugesagt war.

Gesprächsrunden gehen weiter

Gleichzeitig tummeln sich in den Läden, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, die Kunden – vor allem in Lebensmittel- und Baumärkten.

Andrea Johlige und Christian Görke wollen den Kontakt weiter halten und auch in den kommenden Wochen Online-Stammtische anbieten. „Es hilft den Betroffenen oft schon, wenn man ihnen mal richtig zuhört und sie ihren Ärger loswerden“, so Christian Görke.

Von Joachim Wilisch