Heißer Draht: Das Corona-Telefon der Stadtverwaltung

Rathenow

„Bleiben Sie gesund!“ Simone Müller sagt diesen Satz in diesen Tagen so oft wie wohl noch nie in ihrem Leben. Das hat mit ihrer Tätigkeit zu tun. Simone Müller sitzt seit Anfang der vergangenen Woche am Corona-Infotelefon, das die Stadt Rathenow eingerichtet hat, um ihre Bürger über die aktuelle Lage zu informieren.

Maßnahme gegen die Verunsicherung

„In diesen turbulenten Zeiten sind viele Menschen verunsichert“, sagt Jörg Zietemann. Um ihnen Unterstützung, Informationen und Orientierung zu geben, habe man die zwei Telefonleitungen für Anfragen rund um das Thema Corona reserviert, sagt der stellvertretende Bürgermeister, der den Corona-Arbeitsstab im Rathenower Rathaus leitet. Auf diese Weise könne man Rathenower mit nützlichen Informationen versorgen. Und oft diene ein Gespräch auch dazu, besorgte Bürger zu beruhigen.

Corona-Hotline im Rathaus Die Corona-Hotline im Rathenower Rathaus ist unter folgenden Nummern zu erreichen: 03385/596300 und 03385/596301. Die Hotline ist montags von freitags von 8.30 bis 18 Uhr geschaltet. Auf der Internetseite der Stadt ist außerdem eine Seite eingerichtet worden mit aktuellen Informationen zu Corona.

In dem kleinen Büro in der 3. Etage des Rathauses steht ein Schreibtisch mit zwei Computer-Arbeitsplätzen und zwei Telefonen. Unter den Nummern 03385/596300 und 596301 nehmen die Mitarbeiter werktags zwischen 8.30 und 18 Uhr Anrufe entgegen.

Mitarbeiter rekrutiert

Rekrutiert wurden die Damen und Herren an den Telefonen aus Bereichen der Verwaltung, die wegen der Corona-Krise ihre Tätigkeit eingestellt haben. Simone Müller etwa leitet normalerweise das Freizeithaus Mühle am Schwedendamm. Das wurde, wie alle nachgeordneten städtischen Einrichtungen, am vorvergangenen Freitag geschlossen. Statt sich um ein Programm für Kinder und Jugendliche zu kümmern, hat sie es nun am Telefon mit besorgten Bürgern zu tun, denen die derzeitige Situation zu schaffen macht.

Im Rathaus Rathenow wurde eine Corona-Hotline eingerichtet. Quelle: Markus Kniebeler

„Viele Menschen sind momentan überfordert“, sagt Müller. Fast stündlich gebe es neue Informationen zur Lage, der Bürger werde regelrecht bombardiert mit Meldungen, Verhaltenstipps und Warnhinweisen. „Was sollen wir tun, was dürfen wir tun?“, das sind die meist gestellten Fragen an der Hotline.

Fragen zum Kontaktverbot

Viele Gespräche drehen sich momentan um das am Wochenende verhängte Kontaktverbot. Die Menschen wollen wissen, ob sie jetzt auf ihren Spaziergang verzichten müssen, ob gegrillt werden darf, ob die regelmäßige Würfelrunde erlaubt ist.

Ein Großteil der Fragen kann gleich beantwortet werden. Auf dem Schreibtisch hat sich Simone Müller die wichtigsten Verlautbarungen zurecht gelegt. Außerdem hat sie eine Liste griffbereit, auf der die wichtigsten Kontaktnummern und Internetadressen verzeichnet sind.

Rückruf garantiert

Kann eine Anfrage nicht gleich beantwortet werden, wird sie im Rathaus an das zuständige Amt weiter geleitet. „Wir notieren die Nummer des Anrufers. Sobald eine Antwort vorliegt, bekommt er einen Rückruf“, sagt Simone Müller.

Bei Angelegenheiten, für die die Stadt nicht zuständig ist – aktuell etwa häufen sich Fragen nach den finanziellen Hilfspaketen von Land und Bund – können die Kontaktadressen der entsprechenden Behörden vermittelt werden.

Nachbarn helfen Nachbarn

„Auch die von der Stadt ins Leben gerufene Nachbarschaftshilfe wird über die neue Hotline organisiert“, sagt Stadtsprecherin Anne Kießling. Menschen, die Hilfe bei der Verrichtung alltäglicher Angelegenheiten benötigen, können sich melden. Und wer seine Unterstützung anbieten will, kann dies auch tun. „Wir versuchen, Bürger, die Hilfe benötigen mit jenen in Kontakt zu bringen, die Unterstützung anbieten“, sagt Kießling.

Auf diese Weise sind bereits Kontakte hergestellt worden. Zwei Anrufer – beide über 80 Jahre alt – fragten nach Unterstützung beim Einkaufen. Und wurden über die Hotline im Rathaus mit jungen Menschen aus ihrer Nachbarschaft in Verbindung gebracht, die diese Aufgabe übernehmen wollen.

Simone Müller hat am Telefon ein offenes Ohr für die Nöte der Anrufer. Ganz ruhig geht sie auf deren Anliegen ein, hört geduldig zu und hilft, wo sie helfen kann. „Ich habe das Gefühl, manche wollen in dem ganzen Durcheinander nur mal eine amtliche Stimme hören“, sagt sie.

Von Markus Kniebeler