Corona: Jecken in Rathenow und Premnitz feiern trotzdem

Rathenow/Premnitz

Keine Musik, kein Tanz und kein Umzug durch die Stadt. An den Umständen gemessen war die Stimmung bei der Schlüsselübergabe an den Premnitzer Carnevalsclub PCC trotzdem gut. Wegen des Corona-Lockdowns hatte der Verein den Medien komplett verschwiegen, dass die Veranstaltung am 11.11. um 11.11 Uhr doch stattfinden soll.

Der Plan war, möglichst wenig Zuschauer zu haben, um nicht gegen Corona-Auflagen zu verstoßen. Drei Dutzend Fans waren trotzdem auf den Rathausplatz gekommen. „Es ist uns eine Herzenssache, die fünfte Jahreszeit beginnen zu lassen“, rief PCC-Präsidentin Angelika Hagin, „das wollen wir uns trotz Corona nicht nehmen lassen!“

„Hatschi zur Pandemie“

„Wir brachten Euch Spaß und Brauchtum ganz nah“, reimte PCC-Vizepräsident Frank Hoffmann. „Im traurigen Alltag waren wir für Euch da. Jetzt sollen wir das nicht mehr, da wird man zur Sau. Darauf ein einfaches Premnitz – Helau!“

Die Vereine im Land seien sich nicht einig, ob das jetzt eine richtige Karnevalssaison wird, hat er am Rande erklärt. Prunksitzungen werde es wohl gar nicht geben. Ein Motto haben sich die Premnitzer trotzdem gegeben. Es lautet: „Der PCC, wohlauf wie noch nie, sagt Hatschi zur Pandemie.“

Schlüsselübergabe PCC Premnitz Quelle: Bernd Geske

Umzug abgesagt

Der Verein habe zwar die Genehmigung, vor der Schlüsselübergabe seinen traditionellen Umzug durch die Stadt zu machen, hat Präsidentin Angelika Hagin erklärt. Der Vorstand habe sich aber geeinigt, dass es nicht passend wäre, angesichts des Lockdowns betont fröhlich durch die Straßen zu ziehen.

Trotz des reduzierten Programms hat bei der Schlüsselübergabe aber gute Laune geherrscht. „Wir werden diese schweren Tage und Wochen überstehen“, hat Bürgermeister Ralf Tebling gesagt, „dafür werden wir es im nächsten Jahr so richtig krachen lassen.“ Um den Abstand ganz sicher einzuhalten, hatte er eine lange Greifzange mitgebracht, mit der er den Rathausschlüssel übergab.

Jeanny I. und Jeffrey I.

Der PCC hat auch ein neues Prinzenpaar vorgestellt. Das sind Prinzessin Jeanny I. und Prinz Jeffrey I.

Jeanny Kremp (14 Jahre) ist aus Bützer, geht in die Bürgelschule und hat schon als kleines Kind in der Garde des PCC mitgetanzt. Sie macht beim ASB einen Lehrgang zur Rettungsschwimmerin und ist Mitglied der Jugendfeuerwehr von Bützer.

Büttenreden und Tanz

Jeffrey Hagin (20) jobbt zurzeit in einem Lebensmittelmarkt und ist in der Findungsphase, ob er im nächsten Jahr ein duales Studium bei der Bundespolizei oder ein Sportlehrerstudium an der Uni Potsdam machen soll. Schon mit vier Jahren hat er als Kinderprinz beim PCC mitgewirkt. Heute hält er Büttenreden und tanzt bei den Candys mit.

Wenn die Corona-Maßnahmen es zulassen, hat PCC-Präsidentin Angelika Hagin gesagt, würde der Verein gern am 13. Februar 2021, dem Samstag vor Rosenmontag, seinen Umzug durch die Stadt nachholen. Es gebe außerdem die Überlegung, dann ein kurzes Programm auf der Buga-Bühne zu machen. Sie erklärt: „Wir wollen zeigen, es gibt uns noch, wir machen was und halten zusammen.“

In Rathenow dämpfte Corona die Feierlaune erheblich. Dennoch ließen es sich Prinzessin Manuela I. und Prinz Uwe III. nicht nehmen, den Rathaus-Schlüssel zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Jugendprinzenpaar Josephine und Louis (beide fast 15), übernahmen sie für den Rathenower Carnevals Club um 11.11 Uhr die Macht in der Stadt.

„Corona ist kein Schwank, der RCC macht weiter – Gott sei Dank!“, begrüßte der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann die Narren im Sitzungssaal des Rathauses. „In diesen Zeiten sollte man die Kultur nicht vergessen und auch etwas Spaß haben.“ Bürgermeister Ronald Seeger, Ehrenmitglied des RCC, konnte krankheitsbedingt die Narren nicht selbst begrüßen.

Für Geburtstagskind und RCC-Vize Thomas Fischer gab es eine Flasche Sekt. Jörg Zietemann erhielt den diesjährigen Karnevalsorden in Form einer individuellen RCC-Alltagsmaske. Diese überreichte Mario Lienig, mit gebührendem Abstand, mittels zweier Greifer, wie man sie zur Gartenarbeit nutzen kann. „Wenn Corona ist am geh'n, der RCC wird aufersteh'n“, verkündete der RCC-Präsident das Motto der 53. Saison.

„Mit weinendem Auge mussten wir den heutigen Umzug, wie auch den mit den befreundeten Karnevalsvereinen aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt am 21. November durch die Innenstadt, absagen“, sagte Mario Lienig. „Ebenso die Sitzungen in der närrischen Saison.“

Kurzfristig einsatzbereit

Die Tanzensembles aber hätten, von der „Milchstraße“ bis zum „Männerballett“, das Jahr über trainiert. Auch das Programm für die Prunksitzungen habe gestanden, so Lienig. „Falls sich die Corona-Situation in den nächsten Monaten wieder etwas entspannen sollte, wären wir kurzfristig bereit, eine Prunksitzung zu veranstalten.“

Von Bernd Geske und Uwe Hoffmann