Rathenow

Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehen mit Covid-19 muss die Kita „Olga Benario“ in Rathenow von Montag, 21. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 25. Februar, die Öffnungszeiten einschränken. Wie Stadtsprecherin Anne Kießling am Donnerstag mitteilte, ist die Einrichtung ist in diesem Zeitraum nur noch von 6 Uhr bis 16 Uhr für die Betreuung der Kinder geöffnet.

Die Kita „Olga Benario“ bittet alle Eltern im genannten Zeitraum um Unterstützung, indem sie ihre Kinder nach Möglichkeit innerhalb der Familie betreuen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit ist, wie MAZ berichtete, auch der Betrieb in der Kita „Jenny Marx“ wegen Corona eingeschränkt.

Von MAZonline