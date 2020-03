Corona: Krisenstab im Rathaus einberufen

Rathenow

Obwohl es in Rathenow noch keine nachgewiesene Corona-Infektion gibt, hat die Stadtverwaltung erste Vorsorgemaßnahmen getroffen. Nach Auskunft von Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann wurde in der vergangenen Woche im Rathaus ein Krisenstab einberufen.

Krisenstab gebildet

Dem Stab gehören neben dem derzeit erkrankten Bürgermeister Ronald Seeger alle vier Amtsleiter an. Außerdem sind der Leiter des Betriebshofes, der Sachgebietsleiter Brandschutz sowie Mitarbeiter der Hauptamtes Mitglieder des Krisenstabs.

Hauptamtsleiter Jörg Zietemann leitet den Krisenstab im Rathaus. Quelle: Markus Kniebeler

„Wir sind auf den Fall einer Infektion im Stadtgebiet vorbereitet“, so Zietemann. Sobald das Gesundheitsamt einen Fall melde, werde man entsprechend den Handlungsanweisungen der Kreisbehörde tätig.

Enge Abstimmung mit dem Kreis

Dann gelte es zu klären, ob Menschen unter Quarantäne gestellt werden müssen, ob öffentliche Einrichtungen –Kitas, Schulen, Bibliothek, Schwimmhalle und andere – möglicherweise geschlossen werden müssen. Und wenn ja, wie lange derartige Maßnahmen andauern sollen. Alle diese Dinge würden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt geschehen, so Zietemann.

„Aber so weit sind wir jetzt noch nicht“, betonte der stellvertretender Bürgermeister. Bislang laufe der Betrieb in der Verwaltung und in den nachgeordneten Einrichtungen wie gewohnt. „Wir haben die Lage im Blick und werden reagieren, sobald die Notwendigkeit besteht“, sagte Zietemann.

Zusätzliche Desinfektionen

Eine Änderung, die im Zusammenhang mit der Coronawelle steht, wurde allerdings bereits verfügt. Bei der Reinigung der nachgeordneten städtischen Einrichtungen wird nicht mehr nur – wie üblich –täglich gewischt. Sondern morgens und abends gibt es eine zusätzliche Desinfektion der Böden, Sanitäranlagen und Türklinken. In jenen Bereichen des Rathenower Rathauses mit regem Publikumsverkehr werden Türklinken nach Auskunft Zietemanns sogar mehrmals täglich desinfiziert.

Infos über Hygienemaßnahmen

Außerdem seien die Leiter aller Einrichtungen noch einmal über sinnvolle Hygienemaßnahmen informiert worden, so der Hauptamtsleiter. Es gehe um die bereits mehrfach propagierten Verhaltensregeln, die das Infektionsrisiko senken sollen: Abstand halten, Hände waschen, in die Armbeuge niesen und ähnliches.

Seit der Gründung des städtischen Krisenstabes in der vergangenen Woche hat dieser bislang drei Mal getagt. Die nächste Sitzung findet am Mittwoch statt. „Sollte es vorher dringenden Handlungsbedarf geben, werden die Mitglieder des Stabes natürlich eher zusammenkommen“, so Zietemann. Über ein Alarmierungssystem sei gewährleistet, dass der Stab in kürzester Zeit einberufen werden könne.

