Leichter Verzug beim Hortumbau

Rathenow

Wegen der Corona-Krise hat es beim Umbau des ehemaligen Rathenower Rathauses zu einem Schulhort eine Verzögerung gegeben.

Eine der am Ausbau beteiligten Firmen habe vor knapp zwei Wochen ihre Arbeiter abgezogen, sagte Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus auf MAZ-Anfrage. Und weil gerade in der Schlussphase eines solchen Bauprojekts alles ineinander greife, sei es auch anderen Gewerken momentan nicht möglich, ihre Arbeiten nach Plan zu erledigen.

Entspannung in Sicht

Doch nun scheint sich die Lage wieder zu entspannen. Das besagte Unternehmen habe zugesagt, die Arbeit am Montag wieder aufzunehmen, so Remus. Dann komme die Maschinerie wieder in ihren gewohnten Gang.

Trockenbauer, Elektriker und Maler werden sich in den kommenden Wochen darum kümmern, den Innenausbau zu vollenden. Mitte April kommen die Möbel. Wenn dann noch nicht alles fertig sei, würden die erst einmal untergestellt und später auf die Räume verteilt, so Remus.

Fluchttreppen fehlen noch

Außerdem sollen ab dem 20. April die beiden Fluchttreppen an der Rückseite installiert werden. „Wenn alles nach Plan läuft, werden wir im Mai mit allem durch sein“, so der Bauamtsleiter.

Die Verzögerung von zwei bis drei Wochen fällt nicht besonders ins Gewicht. Denn der neue Hort der Jahngrundschule soll erst im kommenden Schuljahr, das am 10. August beginnt, in Betrieb genommen werden. „Das schaffen wir auf jeden Fall“, so Remus.

Ende der Doppelnutzung

Das Leben und Lernen in der Jahngrundschule wird um Einiges entspannter vonstatten gehen, wenn der Hort in Betrieb ist. Bislang reichte der Platz im Schulgebäude nicht, um alle Hortkinder in eigenen Räumen zu betreuen. Etliche Klassenräume wurden nach dem Unterricht für die Hortunterbringung genutzt. Das funktionierte nur, weil das Staatliche Schulamt eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt hatte.

Eine solche wird im kommenden Schuljahr nicht mehr nötig sein. In dem einst als Rathaus genutzten Gebäude können dann auf 750 Quadratmetern Nutzfläche 180 Kinder betreut werden.

Von Markus Kniebeler