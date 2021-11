Corona-Testzentrum Rathenow: Am Rande der Erschöpfung

Rathenow

An die langen Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der Berliner Straße sollte man sich gewöhnen. Verbunden damit sind lange Wartezeiten. Das Frustpotenzial steigt – die einen sind sauer, weil sie lange warten, die anderen arbeiten und sind am Rande der Erschöpfung.

Eine Frau aus Rathenow, die wir in dieser Geschichte Ines K. nennen, kann davon erzählen. Bei Ines K. und ihrer Tochter zeigten sich vor einiger Zeit leichte Covid-Symptome. „Das hätte auch eine Erkältung sein können“, sagt Ines K. – darum habe sie zusammen mit ihrer Tochter einen Tag gewartet. Die Antigen-Schnelltests, die beide zuhause machten, waren erst negativ, später dann aber doch positiv. Zeitversetzt bei beiden.

Lehrerin und Erzieherin

Die Mutter ist Lehrerin, die Tochter ist Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Doch schon der Versuch, schnellstmöglich einen PCR-Test zu machen, scheiterte. „In Rathenow gibt es dieses eine Testzentrum und da muss man derzeit oft Stunden warten, bis man dran kommt“, so Ines K. weiter. „Ich stelle mich doch da nicht mit einer möglichen Infektion in eine Warteschlange.“

Abstrich im Corona Testzentrum. Quelle: Henry Mundt

Nur: anderswo bekommt man in Rathenow keinen PCR-Test. Hausärzte sehen sich oft nicht in der Pflicht, das Gesundheitsamt ebenso nicht. „Mit dem Gesundheitsamt hatte ich in der Zeit immer wieder Kontakt“, erzählt die Lehrerin. Doch da sei den beiden Frauen nicht weitergeholfen worden. „Am Telefon war man oft unfreundlich zu uns obwohl wir nur wissen wollten, was wir tun müssen.“

Tipps am Telefon

Inzwischen war auch der Mann der Tochter positiv getestet. Zum Glück verlief die Infektion bei allen drei Betroffenen nicht so schwer, dass sie in eine Klinik mussten. Gut versorgt, fühlten sie sich aber nicht. Denn im Gesundheitsamt gab es Tipps am Telefon. Und irgendwann sagte jemand: „Wir sind vollkommen unterbesetzt, wir können nicht mehr jeden Fall verfolgen.“

Problemfeld Schule

Für Ines K. ist das ein Offenbarungseid. „Wenn ich einen positiven Schnelltest habe und einen PCR-Test brauche, dann ist das Testzentrum total überlastet, weil die Berufstätigen ihre Schnelltests absolvieren.“ Ihrer Ansicht nach müsse es Sache der Arbeitgeber sein, diese Tests am Arbeitsplatz unter Aufsicht zu organisieren. Auch in den Schulen sei die Lehrerschaft schlecht getestet und viele Kinder absolvieren ihre Tests zuhause nicht.

Bereits im Sommer gab es lange Warteschlange am Covid Testzentrum Rathenow . Quelle: Joachim Wilisch

Ines K. kann nicht verstehen, warum auch in der dritten großen Covid-Welle die Organisation mit Tests und Impfungen so schlecht läuft. „Haben wir nichts gelernt?“ Ein anderes Beispiel ist das einer Frau aus Rathenow, die im achten Monat schwanger ist und ihr Kind zur Kita bringen muss. Da sie das Gebäude betreten muss, unterliegt die der Pflicht, einen Test vorzulegen. „Nun steht sie jeden Tag mehrere Stunden am Testzentrum“, sagt die Frau.

Erst testen dann impfen

Noch ein Fall aus der vergangenen Woche: Am Freitag gab es im Kreishaus Rathenow einen öffentlichen Impftermin. Personen, die eine Erstimpfung benötigten, kamen nur mit negativem Schnelltest ins Kreishaus hinein. Eine Frau, die auf ihre Impfung wartete, erzählte, sie habe bereits zwei Stunden am Testzentrum angestanden, um das Zertifikat zum Eintritt zur Impfung zu bekommen.

Am Kreishaus wartete sie dann nochmals über eine Stunde. Das Testangebot und der Ablauf der Tests sind geregelt durch die Testverordnung des Bundes. Danach organisieren die Gesundheitsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte die Testangebote. Die könne in Testzentren erfolgen aber auch in Apotheken.

Warteschlange bei der Impfaktion der Kreisverwaltung. Quelle: Markus Kniebeler

Das Testzentrum in Rathenow wird vom IKW betrieben – im Auftrag des Gesundheitsamtes Havelland. Abgerechnet werden die Tests dann übrigens mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Auch mit neuen Öffnungszeiten sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Testzentrum Rathenow inzwischen überlastet.

Um Arbeitnehmern einen Testnachweis für den Folgetag zu ermöglichen, öffnet das Testzentrum Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr und Samstag wie Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Immer wieder werden in den Sozialen Netzwerken Fotos verbreitet, die lange Warteschlangen vor dem Testzentrum in der Berliner Straße dokumentieren.

Ein zweites Testzentrum

Und immer wieder wird die Forderung erhoben, ein zweites Testzentrum zu eröffnen. Doch auf dem Landesportal „Brandenburg testet“ heißt es dazu: „Die PoC-Antigen-Tests oder Schnelltests können im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten (...) in Anspruch genommen werden.

Letztlich hilft nur die Impfung. Quelle: Markus Kniebeler

Ein großes Problem im Verwirrspiel um Nachverfolgung, Impfung und Coronatests ist die auf verschiedene Ebenen verteilte Verantwortung. Wolfgang Gall, Sozial- und Gesundheitsdezernent hatte bereits vor Tagen darauf hingewiesen, dass das Gesundheitsamt nicht mehr in der Lage sei, alle Fälle nachzuverfolgen.

Brief an die Eltern

Daraus folgend unterrichtete Kreisamtsärztin Anna Müller alle Eltern in einem Brief, wie die Quarantäneregeln sind. Sie appellierte, die Kinder bestmöglich zu schützen („Machen sie mit ihren Kindern besser einen Waldspaziergang als einen Jahrmarktbesuch“). Die Infektion sei dem Gesundheitsamt zu melden, dann müsse der Betroffene warten, bis das Amt sich zurückmeldet.

Kleines Impfzentrum?

Unbestritten bleibt: Die Impfung bietet den besten Schutz. Nun sollen – unter anderem auch in Rathenow – kleine Impfzentren entstehen. Die Praxis habe gezeigt, dass es ohne Impfzentrum nicht geht. Details zu dem Angebot in Rathenow sind noch nicht bekannt.

Von Joachim Wilisch