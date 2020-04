WLAN-Hotspots abgeschaltet

Rathenow

Lange sind sie noch nicht am Netz, jetzt wurden sie wieder abgeschaltet: Die Rede ist von den zwölf neu installierten WLAN-Hotspots in Rathenow. Grund für die Abschaltung, man ahnt es schon, ist die aktuelle Coronakrise. In der Verfügung des Landes, die unter anderem die Schließung von Einzelhandelsgeschäften vorschreibt, ist auch die Abschaltung der Hotspots geregelt.

„Der vom Land beauftragte Betreiber der Hotspots hat diese am 27. März außer Betrieb genommen“, sagt Carsten Dobberstein, im Wirtschaftsamt der Stadt Rathenow zuständig für die digitale Infrastruktur. So solle verhindert werden, dass sich an diesen öffentlichen Standorten vermehrt Personen versammeln, um kostenfrei in das Internet zu gelangen.

Dass sich in Rathenow vor der Abschaltung Menschentrauben an den Hotspots gebildet hätten, habe er zwar nicht beobachten können, sagt Dobberstein. Aber natürlich habe er Verständnis dafür, dass man alles tue, um die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Auf die vom Land eingeräumte Möglichkeit, bestimmte Hotspots am Netz zu halten, habe die Stadt deshalb verzichtet.

Die ersten öffentlichen WLAN-Hotspots im Rathenower Stadtgebiet wurden im vergangenen Sommer installiert. Ermöglicht wird dies durch ein Programms der Brandenburgischen Landesregierung. Bis Ende dieses Sommers sollen in der Mark 1200 öffentliche WLAN-Hotspots eingerichtet sein. Die Kosten für die Installation dieser freien Internetzugänge trägt das Land. Auch der Betrieb und die Wartung der Anlagen werden aus dem Landesprogramm bestritten.

In Rathenow sind über das besagte Programm rund ein Dutzend Hotspots eingerichtet worden. Einer der ersten wurde im vergangenen Sommer vor dem Rathaus in der Berliner Straße in Betrieb genommen. Weitere gibt es am Bahnhof, am Alten Hafen, am Blockhaus Wolzensee oder im Optikpark.

Von Markus Kniebeler