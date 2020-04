Nauen

Die Lage in den beiden Havelland Kliniken in Nauen und Rathenow ist in Bezug auf die Patienten, die wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus behandelt werden, weiterhin stabil. So werden derzeit neun Patienten stationär behandelt.

„Seit Donnerstag ist eine weitere Isolierstation in der Klinik Nauen für den Einsatz vorbereitet, damit im Fall eines höheren Patientenaufkommens weiterhin eine strikte Trennung von infektiösen und nicht-infektiösen Patienten gewährleistet ist“, heißt es seitens der Klinik.

Anzeige

Weitere Lieferung nach Ostern

In den Seniorenpflegezentren der Unternehmensgruppe gebe es bislang keine infizierten Bewohner. Die Versorgungslage in Bezug auf die persönliche Schutzausstattung bleibt weiterhin angespannt. Denn FFP 3- und FFP 2-Masken stünden nur begrenzt zur Verfügung. Weitere Lieferungen seien für die Woche nach Ostern avisiert. „Wir können uns jedoch erst freuen, wenn wir die Ware bei uns vor Ort in den Händen halten“, gibt Geschäftsführer Jörg Grigoleit zu bedenken.

Um das vorhandene Material schnell an den richtigen Stellen zur Verfügung zu haben, wurde ein spezielles Verteilungskonzept für die Versorgung über die Feiertage eingerichtet. Da man sich frühzeitig mit Medikamenten bevorratet habe, sei die entsprechende Versorgung der Patienten in den Kliniken gesichert. Die in der Klinikapotheke hergestellten Desinfektionsmittel ergänzen die Bestände in den Häusern.

Eventuell Patienten aus Potsdam aufnehmen

Wie die Kliniken weiter mitteilen, verfolge man auch die Situation in der Nachbarschaft, speziell das dynamische Ausbruchsgeschehen im Klinikum Ernst von Bergmann und nun auch noch in einem Potsdamer Pflegeheim.

„Im Austausch mit weiteren Kliniken in der Region kann gegebenenfalls eine zügige Aufnahme von Patienten aus dem Raum Potsdam gewährleistet werden, falls die Kapazitäten der dortigen Einrichtungen ausgeschöpft sein sollten. Dies geht nicht zu Lasten der Versorgung der Havelländerinnen und Havelländer“, teilen die Kliniken mit.

Gemeinsamer Brief

Die personelle Besetzung sei in den Gesellschaften der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe weiterhin sehr stabil und die Einsatzbereitschaft unter den Beschäftigten hoch. „Das ist angesichts der permanenten Debatte in den Medien über bestehende gesundheitliche Risiken auch für die Mitarbeiter eine nicht unerhebliche psychische Belastung, denn Corona wird dadurch zu einem „24/7“- Thema für die Kolleginnen und Kollegen“, so Grigoleit.

Daher hätten sich Geschäftsführer und Konzernbetriebsrat in einem gemeinsamen Brief an die Brandenburger Gesundheitsministerin und weitere Vertreter der regionalen Politik gewandt. Darin regen sie an, dass das Land Brandenburg dem Vorbild anderer Bundesländer wie Bayern oder Berlin folgen solle.

„Es ist an der Zeit, dass die Politik den vollmundigen Danksagungen auch Taten folgen lässt. Ein klares Zeichen der Wertschätzung wäre eine finanzielle Anerkennung für die Pflegekräfte aller Bereiche“, erklärt Geschäftsführer Grigoleit.

Von Andreas Kaatz