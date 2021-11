Corrado Gursch will Bürgermeister werden – das sind seine Ideen für Rathenow

Rathenow

Corrado Gursch kennt man als souveränen Jungpolitiker, am Mittwochabend packte aber auch ihn die Nervosität. Der 33-Jährige hatte sich mit einer leidenschaftlichen Ansprache um die Kandidatur als Bürgermeister von Rathenow beworben und hoffte nun auf die Unterstützung der Mitglieder des CDU-Stadtverbands Rathenow.

Die bekam er. Das Ergebnis der geheimen Abstimmung fiel einstimmig aus – alle 17 Anwesenden stimmten für Gursch. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Auch der amtierende Bürgermeister Ronald Seeger ließ es sich nicht nehmen, der Nominierung beizuwohnen und Gursch seine Stimme zu geben: „Es wird sicher wieder Leute geben, die sich darüber aufregen, dass der Bürgermeister hier das Wort ergreift, aber ich denke, das steht mir zu. Ich habe meinen Abschied ja bereits bekanntgegeben (...) und wünsche nun Corrado alles Gute.“

Bürgermeister Ronald Seeger gibt seine Stimme zur Nominierung ab. Quelle: Christin Schmidt

Seeger geht davon aus, dass die Wahl für Gursch kein Selbstläufer wird. Er sicherte dem Kandidaten für die kommenden Wochen und Monate die Unterstützung des Stadtverbands zu und gab ihm einen Tipp mit auf den Weg: „Das Wichtigste für mich war es immer, nahe beim Bürger zu sein. Der Bürger merkt genau, ob man über den Dingen schwebt oder sich die Nöte und Sorgen der Bürgerschaft anhört, darauf eingeht und versucht, sie in die Arbeit einzubeziehen. Bürgernähe ist entscheidend.“

Gursch will Rathenow treu bleiben

Auch für Corrado Gursch steht diese ganz oben auf der Agenda, das machte er vor der Wahl deutlich. „Ich möchte eine Verwaltung führen und mich um die Angelegenheiten der Bürger kümmern, dabei ist mir Ronald Seeger mit seiner Bürgernähe ein großes Vorbild. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Bürgerschaft. Die Partei steht nicht im Vordergrund, sondern die Bürger.“

Seine nunmehr siebenjährige Tätigkeit als Ortsvorsteher in Steckelsdorf habe ihm gezeigt, dass der direkte Kontakt zu den Menschen ihm Spaß mache. „Kommunalpolitik ist meine Leidenschaft“, so der 33-Jährige. Vermutungen, er würde vielleicht nach Berlin oder Potsdam ziehen wollen, räumte er bei der Gelegenheit auch gleich aus dem Weg: „Ich bin Rathenower und Steckelsdorfer. Ich bin hier groß geworden und wollte hier nie weg.“

Deshalb habe er sich nach dem Abitur auch bewusst nach einem Studienplatz in Heimatnähe umgeschaut und sich für Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Brandenburg entschieden. Den Impuls, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, habe ihm seine Familie gegeben. Die habe ihn auch vor vielen Jahre motiviert, sich im Kinder- und Jugendparlament Rathenow zu engagieren.

In jenem Gremium startete Gursch 2004 seine politische Karriere, wurde erst Pressesprecher, später Vorsitzender und saß als sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss, wo er seine Affinität für die Finanzpolitik entdeckt habe.

Als Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler (CDU) machte Gursch schließlich sein Hobby, die Politik, zum Beruf. Seit sieben Jahren ist er mittlerweile Mitglied im Kreistag und dort seit April Vorsitzender der größten Fraktion. Vor zwei Jahren löste er seine Konkurrentin im Kampf um das Bürgermeisteramt, Diana Golze (Die Linke), als Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung ab. Um Bürgermeister zu werden, müsste und will er auf all diese Posten verzichten.

Gursch will Vereine, Ehrenamt und Sport fördern

Gursch nutzte die Gelegenheit, um einen Einblick in sein Wahlprogramm zu geben. Unter anderem möchte er Stadtteilbeiräte installieren, um Probleme auf kurzem Weg zu beseitigen. Investitionen in Kitas, Schulen und die Feuerwehren wolle er weiterhin tätigen und wenn nötig, dafür Kredite aufnehmen. Vereine, Ehrenamt und Sport sollen gefördert und die Versorgungslage in Rathenow West verbessert werden. Den Hausärztemangel erklärt Gursch zur Chefsache. Auch Baugrundstücke will er schaffen und für den Halbstundentakt des RE4 kämpfen.

Ronald Seeger wünscht ihm dafür viel Glück. „Der Bürgermeister ist ganz schön angeschlagen. Das kann man so sagen und das haben ja nun auch alle erlebt. Deshalb werde ich im nächsten Jahr das Amt niederlegen und unterstütze nun Corrado Gursch“, so Seeger.

Zur Nominierungsveranstaltung hatten sich auch der Vorsitzende der CDU im Havelland, Michael Koch, und die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Falkensee, Julia Kaeding, auf den Weg nach Rathenow gemacht und gratuliert. „Ich freue mich auf den Wahlkampf und es wäre mir eine Ehre, der Stadt Rathenow als Bürgermeister dienen zu können“, machte Gursch am Ende noch einmal deutlich.

Von Christin Schmidt