Rathenow

Die Rathenower Stadtverordnetenversammlung hat einen neuen Vorsitzenden. Am Mittwochabend wurde Corrado Gursch ( CDU) auf der konstituierenden SVV-Sitzung zum Chef des Rathenower Stadtparlamentes gewählt.

Kein Duell Gursch – Golze

Der Wahl des Steckelsdorfers war allerdings eine faustdicke Überraschung vorausgegangen. Denn der erwartete Zweikampf zwischen Gursch und Diana Golze, der langjährigen SVV-Vorsitzenden, blieb aus.

Golze trat nicht zur Wahl an. Sie habe gemerkt, dass vor der Wahl in den Hinterzimmern bereits jede Menge Absprachen getroffen worden seien und sich daraufhin entschieden, nicht zu kandidieren, so Golze auf MAZ-Nachfrage. Sie gab zu, dass es nach so vielen Jahren auf dem SVV-Podium ein seltsames Gefühl sei, plötzlich in der zweiten Reihe Platz zu nehmen.

Spontane Kandidatur von Rieck

Doch das war nicht die einzige Überraschung dieses Wahlgangs. Als Alterspräsident Horst Schwenzer fragte, ob sich außer Gursch noch jemand zur Wahl stelle, meldete Christian Rieck, der für die „Partei“ in die SVV eingezogen war und sich der Linken-Fraktion angeschlossen hat, seine Kandidatur an.

„Eine Wahl ohne Alternative ist keine Wahl“, erklärte Rieck dem MAZ-Reporter. Deshalb habe er sich spontan entschlossen, seinen Hut in den Ring zu werfen. Und Rieck erzielte ein akzeptables Ergebnis. Von 27 Stadtverordneten stimmten acht für ihn, auf Gursch entfielen 19 Stimmen.

Appell an die Stadtverordneten

In seiner ersten Rede als SVV-Vorsitzender appellierte der 31-Jährige, der im Berliner Wahlbüro des Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler ( CDU) arbeitet, an die Stadtverordneten, sich gemeinsam für das Wohl der Stadt einzusetzen.

„Das ist eine ehrenvolle Aufgabe, die ich mit Demut annehme“, sagt Gursch. Er werde sich bemühen, das Amt unparteiisch und ausgleichend zu führen. „Und vielleicht gelingt es uns ja gemeinsam, verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen.“

Der Bürgermeister bedankte sich bei der scheidenden SVV-Vorsitzenden Diana Golze. Quelle: Markus Kniebeler

Zuvor hatte Bürgermeister Ronald Seeger sich bei Diana Golze mit einem Blumenstrauß für lange Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit bedankt.

„Wir hatten immer einen guten Draht zueinander“, sagte Seeger. Und ließ sich einen Scherz zum Schluss nicht nehmen:„Wahrscheinlich waren wir die einzige funktionierende schwarz-rote Koalition im Land Brandenburg.“

Von Markus Kniebeler