Täglich kommen aus der Pressstelle des Rathenower Rathauses neue Hinweise zu Einschränkungen und Veränderungen, die darauf abzielen, die Ansteckung mit dem Coronavirus einzudämmen.

Längst hat sich ein Arbeitsstab in der Verwaltung gebildet und setzt auf der einen Seite die entsprechenden Weisungen des Landes um. Auf der anderen Seite werden die Maßnahmen besprochen, vorbereitet und durchgeführt, die der dynamischen Entwicklung entsprechen.

Nun richtet sich im Zuge der Corona-Krise auch erstmals Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger ( CDU) in einer öffentlichen Erklärung an die Bürger: „Ich bin mehr als besorgt über die Entwicklung der Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 in Deutschland und im Land Brandenburg.

Auch wenn es in unserer Stadt nach aktuellem Kenntnisstand noch keine Ansteckungsfälle gibt, sind wir gemeinsam zum Zusammenhalt und zur Solidarität untereinander aufgerufen“ betont Seeger.

Seeger ruft auf, Gastronomen zu unterstützen

Er erinnert auch daran, dass nun viele Menschen unermüdlich im Einsatz sind, weit über das normale Pensum hinaus. „Denen, die sich tagtäglich für ein funktionierendes Gesundheitssystem und die Versorgung aller Menschen mit den notwendigen Dingen des Alltags einsetzen, gilt unser größter Respekt“, erklärt der Bürgermeister.

Die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens seien eine hochgradige Belastung für die Unternehmen, Geschäfte und Gastronomie der Stadt. „Viele Rathenower Restaurants bieten jetzt Lieferdienst an. Sie können Ihr Lieblingsrestaurant in diesen schwierigen Zeiten unterstützen, indem Sie telefonisch anfragen, ob Speisen auch nach Hause geliefert werden“, schlägt Seeger vor.

Rathenow habe schon oft in schwierigen Zeiten zusammengehalten. Das zeige sich auch in diesen Tagen. Einige Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits freiwillig für die Corona-Nachbarschaftshilfe gemeldet, die Menschen in Quarantäne und zu einer Risikogruppe gehörende Personen mit Einkäufen und wichtigen Erledigungen unterstützen möchten.

Die Verwaltung hat ein Infotelefon eingerichtet

„Jeder Einzelne ist gefordert einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten. Durch einfache Maßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und die Reduzierung sozialer Kontakte auf das Notwendigste können wir Mitmenschen schützen. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam diese schwierigen Zeiten durchstehen“, so Ronald Seeger.

Für Fragen und Hinweise zur aktuellen Lage wurde ein Infotelefon eingerichtet. Die Stadtverwaltung Rathenow steht von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr unter der Rufnummer: 03385/59 63 00 und 03385/59 63 01 für Fragen und Meldungen von Hilfsangeboten und Hilfegesuchen im Rahmen der Corona-Nachbarschaftshilfe zur Verfügung.

