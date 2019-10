Rathenow

Ein Wäschetrockner im Dachgeschoss war wahrscheinlich der Auslöser des Brandes in einem Einfamilienhaus Am Stadtgut in Rathenow, der am Mittwochnachmittag für Aufsehen sorgte. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Ermittlungen dauern an

Das Haus sei derzeit unbewohnbar, schreibt die Pressestelle am Donnerstag. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Sie rückte am Donnerstag mit Kriminaltechnikern an, um die Brandursachenermittlung in Rathenower Einfamilienhaus fortzusetzen.

Eine Zeugin hatte am Mittwochnachmittag den Brand in dem Einfamilienhaus in der Straße Am Stadtgut bemerkt. Die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Polizei hatten bei ihrem Eintreffen den Brand im Obergeschoss des Hauses festgestellt und unverzüglich Rettungs- und Löschmaßnahmen eingeleitet.

Straße gesperrt

Die Polizei sicherte den Einsatzort und sperrte die Straße für die Dauer der Löschmaßnahmen ab. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen und dabei eine Gefahr für andere Gebäude oder Personen zu verhindern.

Von Philip Rißling