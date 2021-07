Buschow

Eigentlich sind Dagmar Launhardt und ihr Freund Heiko Oehler keine echten Bayern. Dagmar Launhardts Heimat ist eigentlich das Havelland. Sie hat ihre Kindheit in Buschow verbracht. 1998 ist die heute 46-Jährige beruflich nach München gezogen, wo sie als Steuerfachgehilfin und Buchhalterin gearbeitet hat. Die Fotografie ist für Dagmar Launhardt nicht nur ihre große Leidenschaft, sie hilft ihr auch durch schwere Zeiten.

„Ich habe von meinem Opa mit 18 Jahren eine Kamera geschenkt bekommen. Damals noch mit Film. Ich habe alles weggeknipst, was es zu fotografieren gab. Einen großen Anspruch auf meine Bilder hatte ich zu der Zeit noch keinen. Ich habe einfach nur geknipst“, erzählt Dagmar Launhardt.

Das die Fotografie einmal eine wichtige Rolle für ihr Wohlbefinden spielen sollte, war der kreativen Frau damals noch nicht bewusst.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dagmar Launhardt erkrankte an Depressionen. In dieser Zeit, geprägt von Therapie und eigener Wahrnehmung, half ihr die Fotografie. Heute geht Ilona Launhardt mit ihrer Erkrankung offen um und teilt ihre Erfahrungen mit der Depression in ihrem eigenen Block mit ebenfalls Betroffenen im Internet.

„Durch die Fotografie begann ich zu lernen mich auszudrücken. Meine Gefühle und Emotionen spiegeln sich in meinen Bildern wider. Ich möchte besondere Momente in Bildern für die Ewigkeit festhalten. Besonders interessiert mich die Peoplefotografie. Mein Bestreben ist es, Menschen so darzustellen, wie ich sie erlebe mit allen ihren Kanten und Facetten, die sie haben. Mit all ihren Emotionen und Launen“, erzählt Dagmar Launhardt.

Dagmar Launhardt fotografiert tiefenentspannt einen Schmetterling. Quelle: Jürgen Ohlwein

Natürlich – wie konnte es anders sein – ist Dagmar Launhardts Freund auch kein echter Bayer. „Ich bin 1993 ebenfalls aus beruflichen Gründen aus dem sächsischen Crimmitschau nach München gezogen.“ Dort arbeitet er bei der Deutschen Bahn. „Nach einer Erkrankung konnte ich dort nicht mehr arbeiten und wurde schließlich Tramfahrer in der Weltstadt München“, erzählt Heiko Oehler.

Kennengelernt haben sich die beiden über die Fotografie. „Vor zwei Jahren habe ich Dagmar kennengelernt. Wir haben viele Fotowalks in München unternommen. Meine Motive sind eher Landschaften. Zurzeit fotografiere ich die ganzen Brunnen in München. Das sind sehr viele. Die Idee kam mir, als ich mit meiner Tram durch München fuhr“, erzählt Heiko Oehler.

Ein zweites Hobby von Heiko Oehler ist die Imkerei. „Angefangen habe ich mit zwei Völkern. Jetzt besitze ich zehn Völker“, so Heiko Oehler.

Auch Dagmar Launhardt interessiert die Imkerei. Lieber fotografiert sie aber die Bienen, auch wenn es mal ein paar Bienenstiche dafür gibt. Dagmar Launhardt liebt ihre Heimat und ihr Elternhaus über alles.

„Wenn ich hier nach Buschow nach Hause komme, kann ich total runterfahren. Ich fühle mich hier geborgen. Wenn man morgens aufwacht und vor der Haustür die Nebelschwaden über den Feldern liegen und die Kraniche rufen, ist das für mich das schönste Gefühl, das man haben kann. Heute früh habe etwas klappern gehört. Plötzlich sah ich einen Waschbären. Einfach toll. Mein größter Wunsch ist es, wieder nach Buschow zurückzukehren.“

Dagmar Launhardt auf Fotosafari durch ihre Heimat das Havelland. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch ihr Freund könnte es sich vorstellen, im Havelland glücklich zu werden. „Für mein Hobby, die Imkerei, ist das Havelland ideal. In Brandenburg an der Havel gibt es sogar noch Straßenbahnen. Da könnte ich ja vielleicht arbeiten. Aber das braucht noch etwas Zeit. Vielleicht in zwei Jahren“, erzählt Heiko Oehler.

Heute ging es erst einmal hinaus in die heimatliche Natur. „Über Wiesen und Feldwege habe ich so einige Entdeckungen gemacht. Neben Hummeln und Bienen auf den Blüten am Wegesrand kreuzte auch ein Storch unseren Weg. Er ließ sich von uns gar nicht stören“, erzählt Dagmar Launhardt.

Genau deshalb steht für Dagmar Launhardt fest, dass sie auf jeden Fall wieder nach Hause will. „Ich möchte mich dann in meiner alten Heimat auch kreativ einbringen. Vielleicht als Fotografin oder in kreativen Netzwerken aktiv sein. Auch Malen in der freien Natur könnte mich reizen“, erzählt Dagmar Launhardt. Ideen und viel Geschichtswissen über ihre Heimat, das Märkische Luch, bringt Dagmar Launhardt reichlich mit.

Das liegt auch an ihren kreativen Eltern Ilona und Werner Launhardt. Die beiden unterstützen mit ihrem Verein Lotus International besondere Projekte in Sri Lanka.

Ilona Launhardt schreibt Gedichte, Geschichten und Lieder über das Havelland. Dagmar Launhardts Schwester Andrea hat schließlich alles, was Mutter Ilona aufgeschrieben hat, zu einem Buch zusammengefügt.

„Ich habe es zum Geburtstag bekommen. Das Buch hat den Titel ,Ein bunter Strauß aus dem Havelland – Gedichte, Geschichten und Lieder von Ilona Launhardt’. Das Buch ist bei Amazon für 5,99 € erhältlich. Der Erlös kommt der Sri Lankahilfe des Vereins Lotus International zugute“, erzählt Ilona Launhardt.

Dagmar Launhardt und ihr Freund müssen allerdings am Montag wieder schweren Herzens zurück nach München. „Der Abschied fällt mir immer sehr schwer. Ich vermisse sehr schnell mein Zuhause“, erzählt Dagmar Launhardt.

Von Jürgen Ohlwein