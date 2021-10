Dankesworte und Appelle: Der Jahresbericht des Rathenower Stadtwehrführers

Rathenow

Dass die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rathenow unverzichtbar ist, bestreitet niemand. Und als sollte diese Tatsache unterstrichen werden, rauschten am späten Mittwochnachmittag, als Stadtwehrführer Jörg Eichmann den Rathenower Stadtverordneten seinen Jahresbericht präsentierte, mehrere Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht über die Berliner Straße.

Böse Zungen, die nun behaupten, die Wehr habe diesen Einsatz bestellt, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, sei gesagt, dass der Alarm echt wahr: In der Geschwister-Scholl-Straße drang aus den Fenstern eines Mehrfamilienhauses dichter Rauch, der glücklicherweise durch Lüften beseitigt werden konnte.

Ein Einsatz, wie er nahezu täglich vorkommt. 345 Mal rückten die 153 Feuerwehrleute der sechs Rathenower Ortswehren (Rathenow, Semlin, Steckelsdorf, Böhne, Göttlin, Grütz) im vergangenen Jahr aus. 124 Mal wurden sie zu Bränden gerufen, 221 Mal war Hilfe zu leisten – die Palette reichte von der Türnotöffnung über die Beseitigung von Ölspuren bis zur Rettung einer Katze, die nicht mehr von einem Baum herunterkam.

Um diese Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien, kam die im August angeschaffte Drehleiter zum Einsatz. Rund 750 000 Euro habe die Anschaffung des High-Tech-Fahrzeuges gekostet, berichtete Eichmann. Die größte Einzelinvestition der jüngsten Vergangenheit war notwendig geworden, weil die alte Leiter nicht mehr zuverlässig funktionierte.

Eine Million in die Ausrüstung investiert

Insgesamt floss nach Auskunft des Stadtwehrführers rund eine Million Euro in die technische Ausstattung der Rathenower Feuerwehr. Ein neues Tanklöschfahrzeug für die Ortswehr Rathenow, für das es eine Förderung vom Land in Höhe von 70 Prozent gibt, ist bereits bestellt und soll im Frühjahr ausgeliefert werden. Außerdem sei Einsatzbekleidung im Wert von 100 000 Euro angeschafft worden, so Eichmann.

Der Stadtwehrführer bedankte sich bei der Stadt für diese Unterstützung und appellierte an die Verantwortlichen, sich weiterhin zu engagieren. Von Jahr zu Jahr stünden Investitionen in allen sechs Ortswehren an, sagte er. „Die geplanten Investitionen sind für das Halten einer leistungsfähigen Feuerwehr wichtig, um die Sicherheit der Bürger und den Schutz von Sachwerten zu gewährleisten.“

Im vergangenen Dezember musste eine Katze aus einem Baum in der Puschkinstraße gerettet werden. Einer von 345 Einsätzen der Rathenower Stadtwehr. Quelle: Kay Harzmann

Nicht nur im technischen Bereich stehen in den kommenden Jahren Investitionen an. Auch in Fragen der Unterbringung müsse etwas passieren, so Eichmann – vor allem in der Rathenower Wache. Zwar habe sich dort durch die Umwandlung der ehemaligen Hausmeisterwohnung in eine Bekleidungskammer und Büroräume vieles zum Besseren verändert.

Notorischer Platzmangel

Aber die notorische Platznot sei noch nicht gebannt, so Eichmann. So sei die Kapazität in der Fahrzeughalle längst überschritten. Teilweise müssten Anhänger und Boote quer hinter den Löschfahrzeugen abgestellt werden. Um diesen Missstand zu beheben, müsse ein Neu-oder Anbau ins Auge gefasst werden, so der Stadtwehrführer.

Schon seit langem geplant ist der Umbau der alten Schlauchwäsche im Erdgeschoss der Feuerwache. Wo einst die Schläuche trockneten, sollen Sanitärräume und Duschen für Frauen entstehen. Wann genau der Umbau in Angriff genommen wird, ist noch nicht bekannt. „Je eher, desto besser“, sagt Eichmann. Die jetzige Situation sei alles andere als zeitgemäß.

Von Markus Kniebeler