Darum bleibt Jonas Kroschinsky Rathenow und dem Kanusport fest verbunden

Er ist gerade mal 21 Jahre alt. Beim Rathenower Wassersportverein Kanu 1922 ist der hauptamtlicher Trainer und im Landeskanuverband trifft er als erster Landesjugendwart wichtige Entscheidungen.

So viel Verantwortung – das nötigt auch dem Vorsitzenden der Kreissportjugend Havelland Norman Giese eine Menge Respekt ab. Die Rede ist von Jonas Kroschinsky, der am vergangenen Wochenende der erste Gesprächsgast der Podcasts „Sport braucht Dich“ war. Dieses Format hat die Kreissportjugend Havelland ins Leben gerufen, um junge Menschen vorzustellen, die sich dem Havelland, ihrem Verein und ihrem Sport verbunden fühlen.

Mit ihrer Piaggo Ape waren Giese und Martin Skowronek von der Kreissportjugend also zu Gast bei den Kanuten.

„Für mich gab es nie etwas anderes als Kanu“, so Jonas Kroschinsky. Die Mutter bei den Kanuten, der Vater auch – beide Trainer und Vereinshelfer. „Da ist man automatisch im Verein dabei.“ Der ist wie eine große Familie. Denn es geht nicht nur um Sport. Natürlich wollen auch die Rathenower Kanuten Erfolge. Die stellen sich ein, stets werden Jugendliche an die Landessportschule nach Potsdam delegiert.

Alexander Jackzentis, Jonas Kroschinsky, Paul Hinzmann und Hannes Kladivo (v.l.) kämpften 2013 im September in Köln bei der Deutschen Meisterschaft um Medaillen. Im Hintergrund die damals neue Bootshalle mit dem angrenzenden Kraftraum. Quelle: Heike Wilisch

Für Jonas Kroschinsky, der ebenfalls erfolgreich für Rathenow paddelte,, kam die Entscheidung im Jahr 2018. „Damals hatte der Landeskanuverband beschlossen, eine Trainerstelle beim WSV Kanu einzurichten. Rathenow wurde Landesstützpunkt und Jonas Kroschinsky bewarb sich. Er begann zugleich ein Studium der Sportwissenschaften. Als ehrenamtlicher Trainer hatte er schon vorher ausgeholfen.

Diese duale Ausbildung war genau das, was sich Jonas vorgestellt hatte. Im Herbst schließt er das Studium ab und kann sich dann voll und ganz auf die Traineraufgaben konzentrieren. Die Rathenower Kanu-Familie machte vor etwas mehr als 20 Jahren von sich reden, als mit vielen Spenden, Zuschüssen von Stiftungen und einem großen Anteil Eigenleistung ein Anbau an das Vereinsheim gestemmt wurde. Inzwischen ist das Gelände weiter ausgebaut worden. Zur Bundesgartenschau zog auch der Seesportverein auf diese Seite der Havel.

Der Kreissportbund hat im Vorfeld der Podcast-Reihe eine Umfrage unter dem Titel "Sport braucht Dich" gestartet. Martin Skowronek begleitet das Projekt. Katrin Rentmeister ist Übungsleiterin und zuständig für den Bereich Sport und Kultur in der Stadtverwaltung Quelle: Christin Schmidt

Unter dem Motto „Sport braucht Dich“ erklärt der Podcast, wo und wie sich junge Leute zum Beispiel in Sportvereinen mit ihren Ideen und Fähigkeiten einbringen können. „Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und im besten Fall junge Havelländer, die sich gern einbringen möchten, mit Vereinen und anderen Institutionen zusammenbringen, die genau solche motivierten Nachwuchskräfte suchen“, so Norman Giese. In der ersten Folge wurde die neue Sendung den Hörern vorgestellt, nach Jonas Kroschinsky folgen nun weitere Besuche bei anderen Vereinen und Protagonisten.

Apropos Sport und Spaß. Für Jonas Kroschinsky gehört das zusammen. So beobachteten die Kanuten ihre Nachbarn, die Seesportler, beim Kutterrudern. Da sagten sie sich: das probieren wir. Zur Deutschen Meisterschaft im Kutterrudern in Rathenow im Jahr 2019 stellten die Kanuten Boot und schlugen sich mehr als beachtlich. Und auch im Jahr 2020 bei der „kleinen“ Corona-Meisterschaft der Kutterruderer auf dem Hohennauener See, waren die Kanuten nochmals dabei.

Die WSV-Kanuten im Kutter. Quelle: Joachim Wilisch

Vereine, die gern im KSJ-Podcasts dabei sein möchten, wenden sich per E-Mail an martin.skowronek@ksb-havelland.de oder rufen die KSJ an: 03385/619904.

Von Joachim Wilisch