Darum durften in Rathenow einige wenige Männer zu den Frauentagsfeiern

Rathenow

Nach der Frauentags-Tanzveranstaltung im Kulturzen-trum mit der Live-Band „Silent Song“ am 8. März luden am Wochenende auch die Rathenower Restaurants „Schwedendamm“ und „Zum alten Hafen“ zu Frauentags-Partys ein.

Rund 100 Frauen feierten im Restaurant „Schwedendamm“ – und die Post ging ab. „Hoch die Hände – Wochenende“, so DJ Balou, fast der einzige Mann an diesem Abend im Saal. Seine letzte Tanzveranstaltung war vor zwei Wochen eine private Feier.

Frauentagsfeier im Havelrestaurant „Schwedendamm“. Quelle: Uwe Hoffmann

Die letzte öffentliche hatte er im Oktober 2021 im Tanzcafé „Angels“. Selbst Chef John Schach war „verbannt“ und passte zu Hause auf den vierbeinigen Nachwuchs auf. „Die letzte Tanzveranstaltung hatten wir genau zum Frauentag 2020. So waren die Karten schnell weg“, sagt Chefin Sandra Lesch, die die Gäste empfing.

Endlich wieder feiern

Und die Frauen jeden Alters wollten endlich mal wieder ausgelassen feiern. „Letzten Monat durften die Clubs in Berlin wieder öffnen. Das war richtig cool. Da war ich das letzte Mal tanzen“, sagt die 22-jährige Rathenowerin Angelina Renne, die jetzt in Berlin lebt.

Zum Frauentagsfeiern mit einer ihrer drei Schwestern und ihrer Mutter kam sie zur Frauentags-Party nach Rathenow. „Ich konnte zur Fremdensitzung des Rathenower Carnevals-Clubs das letzte Mal tanzen. Aber zuvor ist es viele Monate her.“, so Liane Renne. „Wir sind hier mit 20 Freundinnen und wollen richtig Party machen.“

DJ Ballou. Quelle: Uwe Hoffmann

Dafür sorgte auch das kleine Programm. Nach dem Auftritt des „Flotten Dreiers“ des Rathenower Carnevals-Clubs trat Henrik Reinkensmeyer als Hartz, der IV., Büttenredner des Brandenburger Karnevals-Clubs, ans Mikrofon. „Wenn die Zeit so ist, dass Trauer und Heulen nichts bringt, bleibt manchmal nur noch Lachen“, so der langjährige Karnevalist vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Verhältnisse.

Herenwitze in der Bütt’. Quelle: Uwe Hoffmann

In abgetragenem Bademantel und langhaariger Perücke erzählte er so manchen „Herrenwitz“. So gab es eine Zuschrift an das Dr.-Sommer-Team: „Ich bin mit meiner Freundin erst seit zwei Wochen zusammen. Jetzt ist sie aber schon im dritten Monat schwanger.“

Noch ein Witz

Was kommt auf einer Frauentags-Party am besten an? Eine Handvoll Männer, die für die Frauen tanzen. So war der Höhepunkt des kleinen Programms der Auftritt des Männerballetts des Rathenower Carnevals-Clubs, die als „Polizisten“ in den Saal kamen. Die Frauen ließen die Männer nicht ohne Zugabe von der Bühne. Am Tag darauf war das Männerballett in der Gaststätte in Wagenitz zu einer Frauentagsfeier gebucht.

Noch das ganze Jahr über kann im großen Saal des „Schwedendamms“ gefeiert werden. Aber danach ist damit Schluss. „Unser Saal war nahezu jedes Wochenende ausgebucht. Aber mit der Corona-Pandemie wurde es immer schwieriger, die Veranstaltungen im Saal abzusichern. Wir bekommen kaum noch Personal. Ohne Schüler-Aushilfen ginge gar nichts“, sagt Sandra Lesch. „Zum Jahresende beginnen wir deshalb mit dem Umbau des Saals zu weiteren Zimmern und Ferienwohnungen.“ Zur Frauentags-Party waren fünf Aushilfen im Service im Einsatz.

Schwof auch im Alten Hafen

„Girls just wanna have fun“ hieß es auch im Restaurant „Zum Alten Hafen“. Im kleineren Saal tanzten weniger Frauen. „Es haben einige ihre Tische wegen positiver Corona-Tests kurzfristig absagen müssen. Aber aufgrund der hohen Nachfrage haben wir morgen noch eine zweite Frauentags-Party“, erzählt Küchenchef Sebastian Crakau.

Tanz im „Alten Hafen“. Quelle: Uwe Hoffmann

Auch im „Alten Hafen“ fand die letzte Tanzveranstaltung vor zwei Jahren statt. „Genau am 8. März hatten wir hier eine Frauentagsparty. Die aktuellen Erleichterungen der Corona-Maßnahmen machen uns etwas Mut und so wollten wir unbedingt die erste Veranstaltung mit Tanz wieder zum Frauentag anbieten“, so Crakau.

Beste Stimmung

An einem der Tische feierten sieben Freundinnen zusammen. „Endlich kann man wieder feiern gehen. Meine letzte – private – Party war der Geburtstag einer Freundin im November 2021. Aber in einem Club oder zu einer öffentlichen Party war ich schon über zwei Jahre nicht mehr“, sagt die Rathenowerin Jana Marschall. „Jetzt feiern wir ordentlich.“

Zu dem Lied Weil ich ein Mädchen bin“, Stimmungsmusik oder Hits der letzten Jahre konnten die Frauen dies auch. DJ Micha legte bis lange nach Mitternacht auf.

Von Uwe Hoffmann