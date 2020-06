Rathenow

Der Andrang auf dem Rideplatz ist groß seit der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown Mitte Mai. An guten Tagen vergnügen sich hier mittlerweile bis zu 80 Jugendliche gleichzeitig. Sie fahren im Skatepark mit BMX, Skateboards oder Rollern, nutzen die Ballsportplätze oder verausgaben sich an den Fitnessgeräten.

Im Durchlauf sind es an einem Tag weit über 100 Kinder und Jugendliche, die hier ihre Freizeit verbringen. Ein toller Erfolg, wenn man bedenkt, dass der Skatepark auf dem Platz erst im vergangenen Jahr eröffnet wurde.

Dieser hat sich schnell zum Publikumsmagneten Nummer Eins entwickelt und dafür gesorgt, dass die Rollsportszene der Stadt einen enormen Aufschwung erlebt.

Rathenows Rollsportszene wächst und wächst

„Die Szene ist inzwischen so groß, wie seit Jahren nicht mehr. Unter anderem weil wir jetzt alle Rollsportarten bedienen können, auch Skateboarden. Das war früher in der alten Halle nicht möglich“, erklärt André Neidt. Er kümmert sich seit 2014 im Auftrag der Kreissportjugend Havelland um die mobile Jugendarbeit in der Stadt.

Hinzu komme, dass Scooter fahren bei jungen Menschen immer beliebter wird. Der Trend sei vor einigen Jahren aus den USA herüber geschwappt. Inzwischen sind es mindestens 60 Kids, die regelmäßig mit ihrem Roller zum Rideplatz kommen, um die Rampen rauf und runter zu fahren.

Andrang auf den Rampen des Skateparks, der zum Rathenower Rideplatz gehört. Quelle: Markus Kniebeler

„Die Scooter-Szene macht etwa zwei Drittel der Besucher auf dem Platz aus. Die meisten dieser Gruppe sind zwischen acht und 16 Jahren alt und sie kommen längst nicht nur aus Rathenow.

Auch Jugendliche aus den umliegenden Dörfern fahren regelmäßig hier“, weiß Rick Smyczek. Er unterstützt seit März im Auftrag des Diakonischen Werks Havelland als Streetworker die Jugendarbeit in der havelländischen Kreisstadt.

Unter anderem arbeitet er intensiv auf dem Rideplatz mit und hat nun gemeinsam mit André Neidt einen Plan für die Ferien erstellt.

Wasser- und Stromanschluss fehlen noch

„Wir wollen die Kids einmal pro Woche zum Baden einladen. Das heißt, wir verlegen Aktivitäten auch an andere Orte, denn im Hochsommer ist es auf dem Platz tagsüber schlichtweg zu heiß. Wir haben hier so gut wie gar keinen Schattenplatz – der Skatepark liegt ja komplett in der Sonne – und es gibt hier auch kein Wasser“, macht Smyczek deutlich.

Der fehlende Wasseranschluss sei gerade im Sommer ein Problem, denn viele Jugendliche kommen ohne etwas zu trinken und verausgaben sich auf den Rampen.

„Es wäre wirklich wichtig, dass wir sie mit Trinkwasser versorgen können“, so Neidt. Auch der Stromanschluss direkt auf dem Platz fehlt noch, genau wie Toiletten. Was es aber bereits gibt, ist kostenfreies Internet Dank eines WLAN-Hotspots.

An heißen Tagen geht es zum Baden an den See

Um bei extremer Hitze nicht auf dem Rideplatz schwitzen zu müssen, laden die beiden Jugendarbeiter Kinder und Jugendliche in den nächsten sechs Wochen immer dienstags dazu ein, mit dem Scooter oder dem Fahrrad gemeinsam an verschiedene Orte zum Baden zu fahren – ob zum Wolzensee, nach Hohennauen, Semlin oder Ferchesar.

Donnerstags wollen sie gemeinsam mit Streetworkerin Kathrin Wittek, den FSJlern des KSB und den Schulsozialarbeitern die Jugend motivieren, gemeinsam etwas zu unternehmen – Kanu fahren, ein Besuch im Skatepark in Berlin oder Stand Up Paddling (Stehpaddeln) auf der Havel – Ideen haben sie schon jede Menge.

Ansonsten soll natürlich auch auf dem Platz etwas los sein. Am Nachmittag kann sich jeder bis 18 Uhr Scooter, Skateboards, Helme und dergleichen ausleihen. Ein Jugendarbeiter ist immer vor Ort.

Nicht alle Jugendlichen nutzen den Rideplatz

„Was allerdings fehlt, ist ein Koordinator für den Platz. Wir kümmern uns um die Jugendarbeit, aber es braucht auch jemanden, der sich um den Platz als solchen kümmert. Der dafür sorgt, dass der Rasen regelmäßig gemäht wird und so weiter“, sagt André Neidt.

Wenngleich sich der Rideplatz großer Beliebtheit erfreut, viele Jugendliche sind dennoch weiterhin auf der Straße anzutreffen. Rick Smyczek ist auch hier regelmäßig mit seiner Kollegin Kathrin Wittek, unterwegs.

„Natürlich versuchen wir die Jugendlichen, die wir am Alten Hafen, am Uferrundweg oder anderen Punkten in der Stadt antreffen, zu motivieren, ihre Freizeit sinnvoll auf dem Rideplatz zu gestalten. Aber es ist nicht so einfach, die weniger Sport Interessierten dafür zu begeistern“, weiß Rick Smyczek. Dennoch sei es wichtig, auch diese Kids nicht aus den Augen zu verlieren, betont Smyczek.

Wettbewerb im Skatepark im August geplant

Er und André Neidt sind innerhalb kürzester zu einem Team zusammengewachsen und wollen künftig gemeinsam für die Jugendlichen da sein. Sie freuen sich schon auf die Erweiterung des Skateparks, die noch immer September beginnen soll.

Zudem ist im August ein kleiner Wettbewerb geplant – auch als Motivation für die Jugend, die dann die Ferien noch intensiver zum Üben nutzt, hofft Neidt.

Außerdem sollen nun verstärkt auch Eltern auf den Platz gelockt werden. „Wir organisieren ab sofort einen Elterntreff an. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bieten wir Kaffee an und wollen den Eltern zeigen, dass sie willkommen sind und wir uns auch freuen, wenn sie dabei sind“, erklärt Rick Smyczek.

