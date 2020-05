Das Leben kehrt zurück ins Freizeithaus Mühle

Rathenow

Zehn Wochen lang herrschte im Freizeithaus Mühle eine unnatürliche Ruhe. Wo sonst Kinder und Jugendliche für eine unverwechselbare Geräuschkulisse gesorgt haben, konnte man nun wegen der Corona-Pandemie die berühmte Stecknadel fallen hören.

Nicht mehr lange. Am kommenden Montag wird das Leben in den Jugendtreff am Schwedendamm zurückkehren. Dann darf unter Einhaltung der bekannten Sicherheitsmaßnahmen wieder gespielt und geklönt werden.

Freude auf die Kinder

Simone Müller kann es kaum erwarten. „Diese Stille. Einfach unerträglich“, sagt die Leiterin des Treffs und lacht. Anfangs sei es ja vielleicht ganz schön gewesen, in den Räumlichkeiten ungestört schalten und walten zu können. Aber längst seien alle Maler- und Reparaturarbeiten absolviert. „Aber jetzt freuen wir uns auf die Kinder.“

Und weil nach zehnwöchiger Pause die Nachfrage sicher groß sein wird, wurden die Öffnungszeiten im Freizeithaus Mühle erweitert. Morgens um 10 Uhr (statt 12 Uhr) geht es montags bis freitags los, um 19 Uhr schließen sich am Schwedendamm die Türen wieder.

Betreuung in kleinen Gruppen

Natürlich wird der Alltag noch nicht so gestaltet werden können wie vor der Krise. Wir wollen versuchen, die Gruppen möglichst überschaubar zu halten, sagt die Leiterin. Als ideale Größe strebe man fünf Kinder pro Gruppe an. Das heißt, dass sich bei drei Betreuern nicht viel mehr als 15 Kinder gleichzeitig in den Räumen der alten Mühle aufhalten sollen.

Kochen fällt aus

Auch beim Angebot sind coronabedingte Einschränkungen nicht zu vermeiden. Das gemeinsame Kochen etwa, bei den jungen Leuten sehr beliebt, ist noch nicht erlaubt. Und auch die begehrten Sportstunden in der Turnhalle fallen vorerst aus. Die Tischtennisplatte und der Billardtisch dürfen allerdings genutzt werden. Denn da kann der Abstand ja gewahrt werden.

Simone Müller hat die Schließzeit unter anderem dazu genutzt, Masken für die künftigen Besucher des Freizeithauses zu nähen. Quelle: Markus Kniebeler

Bei Gesellschaftsspielen und allen Aktivitäten, wo die Distanz zum Nachbarn aufgegeben werden muss, sind Masken Pflicht. Außerdem werden die Kinder mindestens einmal am Tag über die Hygieneregeln – wie wäscht man sich die Hände richtig, wann muss eine Maske getragen werden –aufgeklärt.

Schularbeiten im Computerkabinett

Ein besonderes Angebot gibt es für Schulkinder. Die haben die Möglichkeit, im großzügigen Computerkabinett ihre Online-Hausaufgaben zu erledigen. „Manch einer verfügt zu Hause vielleicht nicht über die technischen Möglichkeiten zum Homeschooling“, sagt Erzieher Ralf Fischer. Im Freizeithaus seien die Voraussetzungen dagegen ideal: Schnelles Internet, gut ausgestattete Arbeitsplätze, Drucker, Scanner – alles vorhanden. Und wer einen fachlichen Rat braucht, wird auch den bekommen.

Mit diesem Angebot richte man sich insbesondere an jene Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen die Online-Angebote zuhause nicht wahrnehmen können, sagt Simone Müller. Und man wolle außerdem die Eltern entlasten, die nach wochenlangem Homeschooling eine Auszeit brauchen.

Anmeldung nicht erforderlich

Wie viele Kinder und Jugendliche am Montag auf der Matte stehen werden, kann Simone Müller nicht sagen. Eine Anmeldung ist jedenfalls nicht erforderlich. „Wir werden das schon hinkriegen“, sagt sie. Die verlängerte Öffnungszeit ermögliche es ja, die Betreuung über den ganzen Tag zu verteilen.

Die Gefahr, dass die Kids nach der langen Zeit ihre Betreuer nicht mehr erkennen, besteht übrigens nicht. Auch während der Schließzeit wurde der Kontakt gewahrt. Mit Videochats, Telefonaten und über Whatsapp. Ein gleichwertiger Ersatz für die zwischenmenschliche Begegnung war das natürlich nicht. Die wird es am Montag dann wieder geben.

Von Markus Kniebeler