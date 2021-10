Das ist die neue Leiterin des Rathenower Kulturzentrums

Rathenow

Die Mitarbeiter im Kulturzentrum und im Optikpark waren bis Dienstag informiert. Hinter vorgehaltener Hand wurde schon länger darüber geredet. Nun ist es offiziell bekannt gegeben worden. Zum 1. Januar 2022 übernimmt Kathrin Fredrich die Leitung des Kulturzentrums Rathenow. Darauf haben sich die beiden Gesellschafter, die Stadt Rathenow und der Landkreis Havelland verständigt.

Kathrin Fredrich tritt die Nachfolge von Bettina Götze an, die auf eigenen Wunsch zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird. Ihre Leistung würdigt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Rathenow, Jörg Zietemann: „Wir danken Bettina Götze, dass sie über viele Jahre das kulturelle Leben in unserer Stadt mitgestaltet hat.“

Im Jahr 1984 übernahm Bettina Götze die Leitung des Kreismuseums und im Jahr 2004 auf Wunsch des Landkreises und der Stadt Rathenow die Geschäftsführung der Kulturzentrum Rathenow GmbH.

Mit der Neueröffnung nach der Sanierung des Kulturzentrums war das Museum als Optik-Industrie-Museum in .die Einrichtung integriert worden.

Lobeshymne auf Bettina Götze

Bettina Götze habe, so Zietemann weiter, durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Optik-Industrie-Museums und durch die Arbeit an verschiedenen Fachbüchern einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Geschichte der Stadt der Optik geleistet.

„Mit Kathrin Fredrich wird das Kulturzentrum auch zukünftig von einer Geschäftsführerin mit hervorragender Erfahrung im Bereich der Kultur und des Eventmanagements geleitet. Sie kennt die Menschen in Rathenow und Umgebung mit ihren Wünschen in Sachen Musik, Theater und Freizeitgestaltung sehr gut“, so Zietemann.

Jörg Zietemann , stellvertretender Bürgermeister in Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Vielen ist Kathrin Fredrich als Geschäftsführerin des Rathenower Optikparks bekannt. Diese Position wird sie auch weiterhin innehaben. Durch die Verbindung der beiden Leitungstätigkeiten erwarten die Stadt und der Landkreis positive Synergien für die Kulturentwicklung in der Kreisstadt.

Die Veranstaltungsprogramme des Optikparks und des Kulturzentrums können sich künftig stärker ergänzen und ein inhaltlich sowie saisonal abgestimmtes Angebot bieten. Der Optikpark und das Kulturzentrum bleiben dabei wirtschaftlich voneinander getrennte Einzelunternehmen.

Erster Kommentar

Was das genau bedeutet, wollte Kathrin Fredrich am Mittwoch in einem ersten Kommentar noch nicht sagen. „Ich werde mir erst einmal alles ganz genau ansehen. Da sowohl der Optikpark als auch das Kulturzentrums über gut funktionierende Teams verfügen, bin ich optimistisch.“

Fredrich räumt ein, dass die Doppelbelastung eine Herausforderung ist. „Die nehme ich aber gerne an.“An der Personalzusammensetzung in Optikpark und Kulturzentrum will Kathrin Fredrich ebenso festhalten. „Das sind alles gute Leute.“

Kulturzentrum Rathenow: Bettina Götze und ihre Mitarbeiterin für Öffentlichkleitsarbeit, Sylvia Wetzel Quelle: Markus Kniebeler

Auch Landrat Roger Lewandowski sieht in dieser Entscheidung einen wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung beider Unternehmen: „Die Leitung beider Einrichtungen in eine Hand zu legen ist letztlich auch eine Chance, Kultur, Freizeit und Tourismus in der Kreisstadt zukünftig besser zu verzahnen und Angebote passgenau zu gestalten und aufeinander abzustimmen. Wir gehen hier einen ganz neuen Weg und erhoffen uns letztlich für die Kreisstadt eine neue Dynamik in der Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Kultur.“

Das Kulturzentrum sei, so Lewandowski, seit jeher kultureller Herzschlag der Stadt. Bettina Götze habe fast zwei Jahrzehnte das Kulturprogramm in der Stadt geprägt, das Museum zu einem überregionalen Leuchtturm der Optikgeschichte entwickelt und die Geschichte des Hauses, aber auch der Stadt auf vielfältige Art und Weise vergegenwärtigt. „Ich bin mir sicher, dass Kathrin Fredrich diese Arbeit erfolgreich fortsetzen wird.“.

Optikpark bleibt am Netz

Kathrin Fredrich freut sich auf eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe. Zugleich betont sie, dass der Optikpark auch in Zukunft als Veranstaltungsort am Netz bleiben werde. Damit tritt sie Informationen entgegen, wonach eine Arbeitsgruppe ein neues Konzept für das ehemalige Landesgartenschau-Gelände plant, das den Optikpark als reinen Landschaftspark ohne Veranstaltungen und mit freiem Eintritt beinhaltet. „Das ist nicht richtig.“ Fredrich bestätigt aber, dass es eine Arbeitsgruppe gibt: „Man muss natürlich über die Zukunft nachdenken.“

Was Stadt und Kreis erwarten, ist mit den Kommentaren von Jörg Zietemann und Roger Lewandowski deutlich geworden. Optikpark und Kulturzentrum sollen enger zusammenrücken. Wie eng, das ist auch eine Rechtsfrage. Denn bei beiden Unternehmen sind die Besitzverhältnisse anders.

Finanzielle Überlegungen werden auch eine Rolle gespielt haben. Kathrin Fredrich wird kaum ein doppeltes Geschäftsführergehalt beziehen. Im Kulturzentrum sparen Stadt und Kreis auf jeden Fall im Personalbudget.

Von Joachim Wilisch