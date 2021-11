Das sind die Pläne von Rathenows Bürgermeister-Kandidat Sebastian Lodwig

Rathenow

Als der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling am Mittwochabend Sebastian Lodwig, dem frisch gekürten Kandidaten der SPD für die Rathenower Bürgermeisterwahl, gratulierte, da tat er das mit einer vieldeutigen Bemerkung: „Dass Du Krise kannst, hast Du bewiesen“, sagte Tebling und spielte damit auf die Tätigkeit Lodwigs im Krisenstab des Landkreises an. Freunde des Hintersinns konnten aus dem Ausspruch herauslesen, dass sich das Rathenower Rathaus nach Meinung Teblings in einer Krise befindet und Lodwig der richtige Mann ist, diese zu bewältigen.

Lodwig selbst hatte in seiner Vorstellungsrede vor den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins seine Fähigkeiten als Krisenmanager und Teamplayer hervorgehoben. Sowohl bei seiner Arbeit im Krisenstab als auch bei seinem Engagement im THW Ortsverband Rathenow gehe es darum, Probleme zu erkennen und dann mit anderen schnell zu lösen. Diese Herangehensweise lasse sich auch auf die Arbeit als Bürgermeister übertragen.

Im Sommer 2020 besuchten Landrat Roger Lewandowski (li.) und Rathenows Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann (M.) den THW Ortsverband Rathenow und ließen sich vom THW-Ortsbeauftragten Sebastian Lodwig über das Gelände führen. Quelle: Christin Schmidt

Politisches Engagement kann man dem 36-Jährigen nicht absprechen. Denn auch wenn er in der letzten Zeit auf der kommunalpolitischen Bühne eher eine Nebenrolle gespielt hat, ist er kein unbekannter Akteur. Mit 17 Jahren gehörte der gelernte Bankkaufmann zu den Gründungsmitgliedern des Rathenower Kinder- und Jugendparlamentes, dessen Vorsitz er von 2005 bis 2008 führte.

2009 wechselte er dann in die Kommunalpolitik, wurde Stadtverordneter, damals noch parteilos, und trat 2011 in die SPD ein. Bei der Kommunalwahl 2014 verpasste er den erneuten Einzug ins Rathenower Stadtparlament, ist aber heute noch als sachkundiger Bürger in zwei Ausschüssen aktiv.

Ziel: „Gesundes Wachstum“

Lodwig begründete seine Bewerbung damit, dass er mit seiner Heimatstadt tief verwurzelt sei und als Bürgermeister dazu beitragen wolle, die Stadt und ihre Ortsteile erfolgreich in die Zukunft zu bringen. Als besondere Herausforderung benannte er es, die Stadt lebenswert für Zuzügler zu machen, ohne die bereits hier Wohnenden zu überfordern. „Ich möchte, dass Rathenow eine moderne und attraktive Stadt ist, die man sich aber auch leisten kann. Rathenow soll wachsen, aber eben gesund.“

Wer von einer wachsenden Stadt träume, der dürfe nicht vergessen, die Infrastruktur den Bedürfnissen anzupassen, sagte Lodwig. Neben einem attraktiven Wohnungsangebot gehöre dazu eine moderne Kita- und Schullandschaft. Und natürlich müsse für Ein- und Auspendler der Bahntakt Richtung Berlin verbessert werden.

Hartnäckigkeit als politische Tugend

„Ich weiß auch, dass es nicht in der Macht eines Bürgermeisters liegt, den Bahnverkehr zu verändern“, sagte er. Um die Verantwortlichen zu bewegen, müsse man das Thema aber immer wieder vorbringen. Und das traue er sich zu. „Ich kann den Leuten nämlich gehörig auf den Keks gehen“, sagte er.

Ob diese Charaktereigenschaft ihn auch befähigen würde, das Problem Jederitzer Brücke zu lösen, bleibt abzuwarten. Ginge es nach Lodwig, würde die alte Brücke an anderem Ort historisch wieder aufgebaut – erlebbar für alle. An der jetzige Stelle würde dann eine moderne Brücke errichtet, um den Verkehr im Stadtzentrum zu entzerren.

Für diejenigen, die ihm nun möglicherweise Realitätsferne entgegenhalten, hatte Lodwig am Mittwoch vorsorglich bereits eine Antwort parat: „Man muss auch mal ein bisschen träumen, um etwas Großes zu erreichen“, sagte er.

Rocco Lenz und Thomas Baumgardt bei der Auszählung der Stimmen. Quelle: Markus Kniebeler

Mit der Kandidatur Lodwigs gibt es nun drei Bewerber/Bewerberinnen um die Nachfolge Ronald Seegers. Wie Lodwig hat auch Corrado Gursch, der von der CDU ins Rennen geschickt wird, seine ersten politischen Schritte im Rathenower Kinder- und Jugendparlament gemacht. Außerdem wirft Diana Golze (Linke) ihren Hut in den Ring. Möglicherweise kommen noch weitere Kandidaten hinzu. Noch bis zum 30. Dezember können Wahlvorschläge gemacht werden.

Unterstützung zugesagt

Sebastian Lodwig kündigte an, so schnell wie möglich in den Wahlkampf einzusteigen. „Wir müssen auf die Straße, mit ganz konkreten Themen“, sagte er. Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins, die ihn mit nur einer Gegenstimme zum Kandidaten kürten, sicherten ihm ihre Unterstützung im Wahlkampf zu.

Und Thomas Baumgardt, der 2018 selber Bürgermeister werden wollte – ohne Erfolg –, hatte noch ein ganz besonderes Geschenk dabei: Er überreichte Sebastian Lodwig ein Ratgeberbuch. Titel: „Karrierechance Bürgermeister“. Selber hat Baumgardt es aber offenbar nicht gelesen.

Von Markus Kniebeler