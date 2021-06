Das sind die Sportler des Jahres 2020 im Havelland

Ketzin

Es kommt nicht oft vor, dass sich Landrat Roger Lewandwoski (CDU) während einer Feierstunde das Jacket auszieht, am Freitagabend Abend hatte dafür aber jeder Verständnis. Denn bei 35 Grad im Schatten darf auch mal die Etikette ein wenig vernachlässigt werden. Der Kreissportbund Havelland (KSB) hatte zum Havelstrand nach Ketzin eingeladen, um die besten Sportler des vergangenen Jahres zu ehren. Auch die MAZ hat Pokale überreicht.

Üblicherweise findet diese Ehrung im Februar mit rund 400 Gästen statt. Da aber in diesem Jahr alles anders sein muss, hatte sich der KSB entschlossen, die Veranstaltung in den Sommer unter freiem Himmel zu verlegen – eine Premiere – und zu teilen.

Im ersten Teil ehrten Kreissportbund, Landkreis, Mittelbrandenburgische Sparkasse und MAZ zahlreiche engagierte Ehrenamtler aus den Sportvereinen des Havellands vor dem Schloss Ribbeck. Dieses standen im Strandbad in Ketzin die erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Fokus.

Sportler des Jahres 2020 Havelland: v.l.: Esko Siebart (Rathenow Rudern), Yen-Jonas Middendorf (Hellas Nauen Schach), Amadeus Gräber (SV Leonardo da Vinci Nauen), Jonas Berger (SV Motor Falkensee). Quelle: Sebastian Morgner

„Der Sport braucht nach den Monaten, die hinter uns liegen, erst recht engagierte Menschen. Und es ist uns wichtig, Danke zu sagen und die Besten zu ehren, deshalb hatten wir uns einstimmig entschlossen, diese Veranstaltung nicht ausfallen zu lassen“, erklärte Jörg Wartenberg, Vorsitzender des KSB, in seiner Eröffnungsrede.

Roger Lewandowski ließ es sich derweil nicht nehmen vor der eigentlichen Ehrung auch den Eltern und Großeltern der Sportler zu danken: „Sie sind Helfer des Sports, die dazu beitragen, dass die Kinder und Jugendlichen an den Wochenenden an den Turnieren teilnehmen können. Das ist unverzichtbar.“

Der Vereinssport ist für Lewandowski die eigentliche Keimzelle des Sports und die trete gerade angesichts solcher Großereignisse wie der aktuellen Fußball-Europameisterschaft in den Hintergrund. Dabei begann für die meisten Spitzensportler im Vereinsleben die spätere Karriere. Umso wichtiger sei eine Veranstaltung wie die jährliche Ehrung des KSB. „Und wer weiß, wo wir die einen oder anderen Sportler und Sportlerinnen des Landkreises, die heute hier für ihre Leistungen ausgezeichnet werden, in ein paar Jahren wiedersehen werden.“

Moderator Norman Giese Quelle: Sebastian Morgner

Die Ausgezeichneten repräsentieren die über 21.000 Mitglieder in den 159 Sportvereinen des Havelland. Das sei eine beachtliche Zahl, die zeige, dass der Sport im Landkreis eine bedeutende Rolle einnimmt. Nur 15 Mitglieder haben die Vereine insgesamt im vergangenen Jahr verloren. „Der Kreissportbund Havelland verzeichnet damit in Coronazeiten den geringsten Mitgliederrückgang im gesamten Land Brandenburg. Das zeigt, dass dieser marginale Rückstand durch die gute Arbeit in den Vereinen erreicht werden konnte. Und es zeigt, dass die Sportlerfamilie hier auch in schwierigen Zeiten generationsübergreifend zusammensteht“, lobte der Landrat.

Mit der Wahl des Veranstaltungsortes sei es dem KSB womöglich gelungen, eine neue Tradition zu begründen, stellte der Landrat fest. Denn zum einen sei eine solche Veranstaltung im Sommer auch sehr schön und erst recht, wenn sie an so tollen Orten wie dem Schloss Ribbeck oder dem Strandbad stattfindet. Das sei doch etwas anderes, als in einer Halle zu sitzen.

Mannschaft des Jahres, HSV Falkensee 04 - vertreten durch Stefanie Mrachaz und Marthe Busch Quelle: Sebastian Morgner

Die Ketziner Fischerkönigin Lena Kiefel überreichte gemeinsam mit dem Landrat und MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner die Pokale. Für sie war es seit langem mal wieder der erste Auftritt. „Es ist schön, dass wes wieder losgeht“, sagte sie am Strand von Ketzin/Havel.

Von Christin Schmidt