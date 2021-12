Das wünscht Bettina Götze dem Kulturzentrum Rathenow für die Zukunft

Rathenow

Die Sterne standen für Bettina Götze günstig, als in Rathenow im Jahr 1984 eine Leiterin für das Kreismuseum gesucht wurde. Dabei war das zu dem Zeitpunkt gar nicht geöffnet. Das Museum befand sich im Gebäude Schleusenstraße 2 und das war von der Baupolizei geschlossen worden.

Damals wurde Bettina Götze gefragt, ob sie das Museum leiten wolle. „Ich habe sofort zugesagt“, erinnert sich die gelernte Lehrerin. Und so begann für Bettina Götze ein Lebensabschnitt, der am 31. Dezember, nach rund 38 Jahren, endet. „Ich konnte mein Berufsleben ganz der Kultur widmen“, sagt sie. Bettina Götze ist eine Westhavelländerin, die ihre Heimat nie wirklich verlassen hat. Das Kreismuseum, so sagte sie sich, ist die richtige Aufgabe. Im Jahr 1985 war dann ein neuer Standort gefunden. „Der war nicht ideal aber wir hatten wieder einen Standort“, erinnert sich Bettina Götze. In der Rhinower Straße 19 d gab es einen Neubeginn.

Bettina Götze mit dem Buch "Rathenow - Eine historische Bilderreise" Quelle: Bernd Geske

„Dieser Neubeginn konnte nur gelingen, weil einige historisch Interessierte immer wieder ein Museum anmahnten“, weiß Bettina Götze. Zum Beispiel der Heimatforscher Rudolf Gutjahr.

Im Jahr 1988 wurde dann die erste Dauerausstellung mit dem Schwerpunkt Optische Industrie gezeigt. Doch das Museum am Rande der Stadt war mehr. Im Garten gab es immer wieder Konzerte, auch in den Räumen. „Wir wollten ein Ort sein, an dem sich Kultur vielfältig zeigt“, sagt Bettina Götze. Ein Höhepunkt war stets das Museumsfest.

Kulturzentrum-Geschäftsführerin Bettina Götze (re.) führt Christian Görke und Emely von Gagern durch das Optik-Industrie-Museum. Quelle: Uwe Hoffmann

Sie war und ist eine Museumswissenschaftlerin mit Leib und Seele. Darum kamen das Jahr 1990 und die Veränderung der politischen Verhältnisse gerade richtig. Nun hatten die Museumsforscher mehr Freiheit und Bettina Götze widmete sich einem Thema, das sie schon lange brennend interessiert hat: Jüdisches Leben in Rathenow. Das war vielfältig, es gab eine Ausstellung, Broschüren und immer wieder Auftritte von Zeitzeugen, die erlebt haben, wie die letzten jüdischen Mitbürger Rathenow verlassen mussten.

Die Bedeutung des Themas war Bettina Götze klar und sie arbeitete nicht im stillen Kämmerlein daran. Es gelang ihr, Rathenower Schülerinnen und Schüler für die Projekte zu interessieren. „Ein Museum hat so wie ein Kulturzentrum – einen Bildungsauftrag“, sagt Bettina Götze.

Letztmals Klassik populär in Rathenow mit Hans-Joachim Scheitzbach. Quelle: Uwe Hoffmann

Sie nahm diesen Bildungsauftrag stets ernst. Auch, als die Standortdebatte erneut in den Fokus rückte. Bettina Götze ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass das Kreismuseum am Schleusenplatz in einem Gebäude der Stadt am besten aufgehoben gewesen wäre. „Dazu kam es leider nicht“, so Bettina Götze. „Einerseits fehlten Finanzzusagen der Stadt und auch der Landkreis hatte Interesse an einem anderen Projekt.“

Es stellte sich heraus, dass die Kulturzuschüsse immer höher wurden und der Gedanke, in einem Kulturzentrum Museum, Galerie und Theater mit Konzerten zu vereinen war geboren.

Zeitreise mit dem Theater Lichtblick. Quelle: Lichtblick

Im Kulturzentrum entstand auf 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche das Optik- Industriemuseum Rathenow. Nun war ausreichend Platz, um die Exponate, die inzwischen gesammelt wurden, auch zu zeigen. „Dazu gab es immer wieder Sonderausstellungen zu bestimmten Themen“, erinnert Bettina Götze. Dafür wurde dann oft das Foyer des Kulturzentrums mit den Wandelgängen eingebunden. Burkhard Schröder, der damals Landrat war, machte Bettina Götze zur ersten Chefin im Referat Kultur, Sport und Tourismus. Damals arbeitete sie bereits an den Konzepten für das Kulturzentrum mit. Im Jahr 2003 bestellte sie der Landkreis zur Geschäftsführerin der Kulturzentrum GmbH.

Nun war die Herausforderung anders. „Aber es war kein Sprung ins kalte Wasser“, sagt Götze. Da sie und ihr Team bereits in der Rhinower Straße Kulturveranstaltungen organisiert hatten, war die Basis da. Und schnell hatte man herausgefunden, was dem Rathenower Publikum besonders gefällt. Konzerte aller Art werden gerne gehört. „Der Höhepunkt ist sicherlich das Neujahrskonzert, das immer beliebter wurde“, so Bettina Götze. Aber auch Kabarett, Comedy und Lesungen kommen in Rathenow gut an.

Besonders beliebt ist das Krimi-Dinner. Quelle: Uwe Hoffmann

Besonders fruchtbar ist die Zusammenarbeit mit den Laientheatergruppen in der Stadt. „Es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn eine Stadt in der Größe von Rathenow gleich zwei Theatervereine hat“, sagt Götze. Die Gruppen „Zeitlos“ und „Lichtblick“ bringen in jedem Jahr zauberhafte Stücke auf die Bühne und freuen sich über ein großes Publikum.

Daneben gab es auch immer ernstes Theater und Bettina Götze verweist auf den Bildungsauftrag, den ein Kulturzentrum hat. Nur zu gut erinnert sie sich auch an die Auseinandersetzungen mit Schulen, die an entsprechenden Schüleraufführungen wenig Interesse zeigten und lieber ihre Klassen in die Berliner Theater schickten.

Eröffnung einer Ausstellung. Quelle: Uwe Hoffmann

Das musste man aushalten. Ebenso, wie die ständige Debatte um die Finanzen. Das Kulturzen-trum ist eine Gesellschaft, die der Stadt Rathenow und dem Landkreis Havelland je zur Hälfte gehört. Die Summen, die beide Gesellschafter einzahlen müssen, sind beträchtlich – insbesondere weil das Mietkaufmodell noch läuft. Aber zum Nulltarif ist Kultur nicht zu haben, sagt die scheidende Chefin des Kulturzentrums.

Bettina Götze ist auf das Errungene stolz: „Heute ist das Kulturzen-trum Mittelpunkt des kulturellen Lebens in der Region.“ Dafür sorgen 13 Mitarbeiter. „Das ist ein kleines Team, das mit Engagement und Herzblut bei der Sache ist“, lobt Bettina Götze

Und mit dem Team muss die Nachfolgerin von Bettina Götze die Zukunft entwickeln. Kathrins Fred-rich, wird nicht nur das Kulturzen-trum leiten, sie ist auch Geschäftsführerin im Optikpark. „Ich verabschiede mich in der Hoffnung, dass das, was ich vor fast 40 Jahren begonnen habe, weitergeführt wird“, betont Bettina Götze. Damit meint sie den fortlaufenden Ausbau des Museums und der Sammlungen. Für ein lebendiges kulturelles Angebot müsse Bewährtes bewahrt und Neues geschaffen werden.

Kathrin Fredrich wird Geschäftsführerin im Kulturzentrum Rathenow. Quelle: Stadt Rathenow

Ihrer Nachfolgerin wünscht Bettina Götze Erfolg. Ob die neue Lösung mit Optikpark und Kulturzen-trum trägt, dazu äußert sie sich nicht. Sie werde aber genau verfolgen, wie sich das Museum weiterentwickelt.

Und so ganz kann sie auch nach dem 31. Dezember die Finger nicht von der Kultur lassen. Sie gehört dem Stiftungsrat der Kulturstiftung Havelland an. Ihr Engagement im Verein zum Erhalt der optischen Traditionen endet nicht. Und ja, sie will auch einmal ganz unbeschwert als Gast ins Kulturzen-trum kommen.

Von Joachim Wilisch