Sachverhalte, die mit „eigentlich“ beginnen, münden oft in ein großes „aber“. So war es auch am Dienstagabend im Bauausschuss.

„Eigentlich“ stimmten nahezu alle Abgeordneten der Aussage zu, dass die Stadt mehr Sachverstand in Sachen Radverkehr braucht. „Aber“ am Ende war klar, dass der Antrag der Linken, einen Fahrradbeauftragten zu berufen, keine Mehrheit finden würde. Deshalb wurde er zurückgezogen.

Schwungvolle Debatte

Jürgen Vogeler (SPD-Fraktion) hatte die Debatte mit einem Pauschalangriff begonnen. „Wollen wir jetzt für alles einen Beauftragten ernennen?“, hatte er gefragt. Und die Antwort gleich mitgeliefert: Es reiche, wenn sich ein sachkundiger Bürger der Sache annehme.

Karsten Ziehm ( FDP) bemängelte, dass man einen solchen Posten einrichten wolle, ohne je definiert zu haben, welche Aufgaben und Kompetenzen mit ihm verbunden sein sollen. Im Übrigen verfüge der Kreis über eine ehrenamtliche Fahrradbeauftragte. Auf deren Expertise könne auch die Stadt zurückgreifen.

Heftige Reaktion

Christian Rieck (Die Partei/ Die Linke) hatte da schon längst auf Schnappatmung umgeschaltet. „Die Tatsache, dass der Sinn eines solchen Beauftragten nicht gesehen wird, zeigt doch, dass das Verständnis für das Problem nicht vorhanden ist“, wetterte er. Um die Verkehrsprobleme in der Stadt angehen zu können, brauche es die Perspektive eines Radfahrers.

Im Laufe der Debatte kristallisierte sich heraus, dass etliche Abgeordnete sich nicht so sehr an dem Vorschlag störten, dass ein Radbeauftragter berufen werden soll. Was ihnen sauer aufstieß, war die Tatsache, dass für den künftigen Posten bereits eine Person ausgeguckt wurde – und zwar Jens Gericke, der sich laut Beschlussvorlage der Linken als neutraler und fachkundiger Fahrradfahrer einen Namen gemacht habe.

Kritik am Procedere

Wolfram Bleis ( CDU) kritisierte dieses Procedere. In der Regel werde erst über die Sache abgestimmt. Personalentscheidungen treffe man in einem zweiten Schritt. Warum dieses bewährte Prinzip in der Causa Radbeauftragter missachtet worden sei, verstehe er nicht.

Jens Gericke, über den so viel geredet wurde, saß derweil im Zuschauerraum und hörte sich die Debatte an. Dann erteilten ihm die Abgeordneten das Wort. Um die Radfahrer sei es in Rathenow schlecht bestellt, sagte er. Weil es an einer vernünftigen Infrastruktur fehle, komme es in der Stadt regelmäßig zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern. „Mit gezielten Veränderungen, die nicht notgedrungen kostspielig sein müssen, kann Einiges verbessert werden“, sagte er. Es müsse nur endlich etwas unternommen werden.

Sache erst einmal auf Eis gelegt

Ob Jens Gericke, dem von allen Seiten Kompetenz bescheinigt wurde, in diesem Prozess – sollte er denn tatsächlich angestoßen werden – eine Rolle spielen wird, ist fraglich. Weil klar war, dass der Vorschlag der Linken keine Mehrheit bekommen würde, zog Karl-Reinhold Granzow die Beschlussvorlage zurück. Wie es jetzt weitergeht mit dem Radbeauftragten – ob es überhaupt weitergeht – weiß momentan niemand.

Von Markus Kniebeler