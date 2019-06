Rathenow

Welche Vorteile bringt die kommunale Selbstverwaltung mit sich? Wie wird dieses Prinzip im Detail umgesetzt? Und welche Kompetenzen haben deutsche Kommunen?

Diese und weitere Fragen diskutierte Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) am Montagmorgen mit Gästen aus der westafrikanischen Republik Benin.

Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hatte das Treffen engagiert. Der Besuch ist Teil eines Austauschprogramms, dass die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) organisiert.

Zu Besuch in Berlin und Brandenburg

Delegationen aus acht afrikanischen Ländern sind dieser Tage in Brandenburg und Sachsen-Anhalt unterwegs. Die havelländische Kreisstadt besuchten zehn Vertreter aus Ministerien, darunter Staatssekretäre und Generaldirektoren des Finanzministerium und des Nationalen Gemeindeverbands, sowie der Direktor des Dachverbands der Zivilgesellschaft in Benin.

„Unser Land liegt zwischen Nigeria und Togo und wurde von Frankreich kolonialisiert. Etwa zehn Millionen Menschen leben in Benin und auch unser Land ist dezentral organisiert“, erklärte Assogba Zacharie Gbodjeydo, Staatssekretär in der Nationalen Kommission für lokale Finanzen. Er führte die Gruppe an, die sich nun eine ganze Woche lang in Brandenburg und Berlin umschaut.

In Rathenow drehte sich am Montag aber erst einmal alles um das Thema Kommunale Selbstverwaltung. Die Gäste wollten erfahren, wie die Strukturen in Deutschland aufgebaut sind.

Intensive Gespräche im Rathenower Rathaus. Vm Bürgermeister wollten die Gäste aus Benin mehr über kommunale Selbstverwaltung erfahren. Quelle: Christin Schmidt

Auf Wunsch der Gäste hatte der Bürgermeister einen Vortrag über kommunale Selbstverwaltung und natürlich auch über Rathenow selbst vorbereitet. Eine Simultandolmetscherin übersetzte seine Worte ins Französische.

Neben dem Besuch im Rathaus und intensiven Gesprächen mit dem Bürgermeister und dem Finanzminister folgte am Nachmittag auch ein Abstecher ins Landratsamt. Dort empfing Dezernent Dennis Granzow (SPD) die Delegation, die auch von zwei Mitarbeitern des GIZ begleitet wurde.

Benin wünscht sich weitere Zusammenarbeit

Granzow gab den Gästen einen Überblick über die Verwaltungsstrukturen auf Landkreisebene und beantworte die Fragen der Gäste, die Ideen und Anregungen für ihr Land mit insgesamt 77 Kommunen mitnehmen wollten.

Am Dienstag schauen sich die Gäste in der Hertie School of Governance in Berlin um. Auch ein Besuch im Finanzministerium in Potsdam ist geplant. „Dann können Sie all ihre Detailfragen zum kommunalen Finanzausgleich stellen“, versprach Görke.

Der Besuch der afrikanischen Delegationen dient als Netzwerktreffen und Workshop, dazu gehört auch ein Besuch im Bundestag. Eines wurde am Montag deutlich, das Interesse der Gäste aus Benin war groß. Sie würden sich über eine weitere Zusammenarbeit und einen Erfahrungsaustausch freuen.

Von Christin Schmidt