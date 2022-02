Rathenow

Vor Jahren sagten Bevölkerungsstatistiker der Stadt Rathenow einen massiven Einbruch der Einwohnerzahlen voraus. Dazu ist es glücklicherweise aber nicht gekommen. Allerdings ist von dem Boom, den viele erhoffen, auch noch nichts zu spüren.

Dass Berliner in Scharen die Hauptstadt verlassen, um sich in der zweiten Reihe, wie die Region außerhalb des Speckgürtels bezeichnet wird, niederzulassen, wird also vorerst eine Wunschvorstellung bleiben.

Zu den nackten Zahlen: In der gesamten Stadt Rathenow lebten Ende des vergangenen Jahres (Stichtag 31. Dezember) 24 833 Menschen. Das waren 108 weniger als ein Jahr zuvor gezählt worden waren.

Ins Auge fällt, dass die Zahl der Sterbefälle binnen eines Jahres erheblich gewachsen ist – von 412 im Jahr 2020 auf 508 im vergangenen Jahr. Außerdem wurden 2021 „nur“ 183 Kinder geboren, 18 weniger als im Jahr davor.

22 672 leben in Rathenow

Auffällig ist, dass der Einwohnerverlust sich fast ausschließlich auf die Kernstadt beschränkt – in ihr sank die Zahl der Einwohner von 22 789 im Jahr 2020 auf 22 672 im vergangenen Jahr.

In den fünf Ortsteilen ist die Zahl der Einwohner relativ stabil geblieben. Göttlin verliert zwei Einwohner auf 458, Grütz wächst um einen auf 141, auch Böhne gewinnt drei Einwohner hinzu und hatte Ende des Jahres 274 Bewohner.

Steckelsdorf hat im Jahresverlauf neun Bewohner verloren und steht derzeit bei 728. Erfreulicher Ausreißer im positiven Sinn ist der Ortsteil Semlin, der von Ende 2020 bis zum Ende des vergangenen Jahres um 16 Einwohner auf eine Gesamtzahl von 560 gewachsen ist. So kann es nach Meinung von Ortsvorsteher Heiko Blankenburg bleiben.

Von Markus Kniebeler