Dreister Diebstahl: Unbekannte klauen 16 Bienenvölker

Rathenow

Als der Rathenower Imker Ronald Überschär am Mittwoch auf einer seiner üblichen Kontrollfahrten war, wollte er zunächst gar nicht glauben, was er an einer Stelle sah – oder richtiger: nicht mehr sah. In einem ruhigen Waldstück, in dem er 16 Bienenvölker zum Überwintern aufgestellt hatte, war alles leer geräumt. Nur ein paar kräftige Reifenspuren unbekannter Herkunft waren übrig geblieben.

Alle 16 Beuten, wie die Kästen für die Bienen genannt werden, waren verschwunden. Besonders erschreckend daran: Niemand konnte das mal eben auf die Schnelle erledigt haben. Jeweils vier Beuten hatte er auf eine Europalette montiert. Das bedeutet, dass ein großer Lkw oder ein großer Anhänger samt Zugfahrzeug gebraucht worden ist, um den Diebstahl zu bewerkstelligen. Um die Teile im Ganzen aufzuladen, wären mehrere Männer nötig gewesen.

Die drei Brüder Silvio, Ronald und Sven Überschär (von links) aus Rathenow haben 2016 die Familien-Imkerei „Honigprinz“ gegründet Quelle: Honigprinz GmbH

Es ist ein harter Schlag, den die drei Rathenower Brüder Ronald, Silvio und Sven Überschär nun verarbeiten müssen, nachdem sie mit ihrer 2016 gegründeten Familien-Imkerei „Honigprinz GmbH“ drei Jahre lang eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben.

Die Firma war nach kurzer Zeit schon bio-zertifiziert worden und sie beliefert gegenwärtig rund 500 Lebensmittelmärkte in den Ländern Berlin und Brandenburg. Die Produktion findet in einem kleinen Ort nahe Rathenow statt. Rund 2000 Bienenvölker haben im vergangenen Jahr den Honig für die Prinzen hergestellt. Gut zwei Drittel von ihnen hatten ihren Standort im Umkreis von 100 Kilometern rund um Rathenow. Die anderen Völker standen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In jedem Volk 10.000 Tiere

„Wie haben doch nie im Leben daran gedacht, dass mal jemand unsere Bienenvölker stiehlt!“, schickt Silvio Überschär vorweg. Jetzt am Ende des Winters sei jedes gestohlene Bienenvolk so um die 10 000 Tiere groß gewesen, erklärt er. Bis zu 40 Kilogramm feinen Honig hätte jedes Volk wohl in der jetzt beginnenden warmen Jahreszeit produziert. Alles Material noch mitgezählt, werde durch diesen Diebstahl der Imkerei „Honigprinz“ ein Schaden von etwa 7000 Euro entstehen, hat Silvio Überschär ausgerechnet. Das wäre der materielle Verlust.

Ihn und seine beiden Brüder trifft aber ganz besonders, dass wohl nur Berufskollegen die Täter gewesen sein können. Niemand sonst kann doch mit diesem Diebesgut etwas Richtiges anfangen. Nicht zuletzt liegt den Überschärs jede einzelne ihrer Bienen sehr am Herzen. Schließlich haben sie alle nach und nach selbst gezüchtet und werden niemals müde zu erklären, dass die Biene nach der Kuh und dem Schwein das drittwichtigste Nutztier des Menschen ist.

„Bienenwiese“ war geplant

Nachdenklich stimmt, dass die gestohlenen 16 Bienenvölker auf dem Gelände der Sana-Kliniken Sommerfeld bei Kremmen gestanden haben. Sie befanden sich gar nicht so weit vom Hauptparkplatz entfernt, wo es naturgemäß viel Bewegung gibt. Wie sie es auch an anderen Standorten häufig machen, hatten die Honigprinzen hier mit der Klinikleitung vereinbart, eine „Bienenwiese“ mit vielen schönen Blüten anzulegen und ein „Insektenhotel“ aufzustellen. In diesem Jahr sollte es richtig losgehen.

Von Bernd Geske