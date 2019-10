Denkmal „Respekt“ vor Jahngymnasium enthüllt

Rathenow

Das Jahngymnasium in Rathenow die erste Schule im Westhavelland, vor der nach der Wende ein Denkmal aufgestellt worden ist. Am Freitagmittag ist der Schriftzug „Respekt“ in Großbuchstaben feierlich enthüllt worden. Die Initiative geht zurück auf eine Anregung des Vereins „Denk-mal-Werte“, der überall in der Bundesrepublik solche Projekte fördert.

In zwei Abstimmungsrunden hatten alle Schülerinnen und Schüler darüber entschieden, welcher Wert für sie am wichtigsten ist. Im Unterricht wurde parallel dazu über Werte diskutiert. Aus einer Liste von 20 Werten bekam „Respekt“ am Ende die meisten Stimmen. Die 70 Zentimeter hohen Buchstaben sind aus Cortenstahl geschnitten worden, der in kurzer Zeit eine markante rotbraune Rostschicht bildet.

Von Bernd Geske