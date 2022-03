Der FSV Optik Rathenow kämpft zu Recht um 20 Plätze in der Staffel

Rathenow

Sportler lernen schon früh, dass sie Spielregeln einhalten müssen. Und sie lernen, dass die Regeln, die zu Beginn eines Wettkampfes abgemacht sind, auch bis zum Ende gelten.

Warum die Reduzierung?

Wenn also der Nordostdeutsche Fußballverband mitten in der Saison erklärt, dass es eine Staffelreduzierung gibt, die bedeutet, dass mehr Vereine absteigen, hätte das im Sommer vergangenen Jahres so feststehen müssen. Aber warum überhaupt die Reduzierung? Andere Regionalligen spielen seit jeher mit 20 Teams.

In Rathenow wurde mit großem finanziellen Aufwand eine Flutlichtanlage installiert, um die Teilnahme an der Regionalliga zu sichern. Solche Anstrengungen würdigt der NOFV nicht. Er ändert die Regeln während der Spielzeit. Das ist schlechter Stil.

Von Joachim Wilisch