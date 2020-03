Rathenow

Das Corona-Virushält das ganze Land in Atem. Eines vermag der gefährliche Erreger aber immerhin noch nicht: Den nahenden Frühling zu stoppen. Die warmen Temperaturen der vergangenen Tage haben die Natur förmlich explodieren lassen.

Überall sorgen Frühblüher für Farbtupfer, die in diesen schwierigen Zeiten die Laune verbessern können. Und auch die Bäume nähren mit ihrem zarten Grün die Hoffnung auf bessere Zeiten. So, wie diese Weiden am Ufer des Rathenower Stadtkanals, die von unserer Leserin Margit Semmler-Grade gekonnt in Szene gesetzt wurden.

Eines jedenfalls ist klar: Der Frühling lässt sich von keinem Virus der Welt aufhalten. Und das ist gut so.

Von MAZ