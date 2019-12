Rathenow

Der letzte Sonntag des Jahres 2019 verabschiedete sich mit romantischem Abendrot. Viele Rathenower nutzten die Gelegenheit zu einem Spaziergang.

Besonders gefragt war der neue Uferrundweg, der kürzlich eingeweiht wurde. Hier hatten sich auch zwei Angler ein ruhiges Plätzchen mit Blick auf die untergehende Sonne gesucht.

Am Alten Hafen, auf dem Weinberg und am Bismarckturm tauchte die Sonne die Stadt ebenfalls in violettes Licht und sorgte für einen stimmungsvollen Wochenausklang...

Von Christin Schmidt