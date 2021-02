Der Kälte-Andrang bleibt im Rathenower Obdachlosenheim aus

Rathenow

So kalt, wie in den vergangenen Nächten war es schon lange nicht mehr in und um Rathenow. Bis weit unter zehn Grad Minus rutschte das Thermometer. Das sind Temperaturen, bei denen sich Obdachlose besser nicht mehr im Freien aufhalten.

Ein klassischer „Hotspot“ für Obdachlose ist Rathenow nicht, weiß Reinbern Erben. Der Leiter des Bürgeramtes im Rathenower Rathaus hat auch das Obdachlosenheim in seiner Verantwortung. „Da Rathenow kein klassischer Aufenthaltsort für Obdachlose ist, haben wir auch im Obdachlosenheim derzeit keinen besonderen Andrang, der auf die Wintermonate oder die derzeit kalten Temperaturen zurückzuführen wäre“, sagt Erben.

Hinweis auf eine Person

Richtig ist aber auch, dass in Sozialen Netzwerken auf einen Obdachlosen hingewiesen wurde, der sich im Umfeld des Hauptfilialgebäudes der Mittelbrandenburgischen Sparkasse aufgehalten hat. Er sei von Passanten auch nachts bei eiskalten Temperaturen im Freien angetroffen worden. An einigen Tagen soll es ihm gelungen sein, in das sonst eigentlich fest verschlossene Gebäude hineinzukommen, um dort zu übernachten.

Das Obdachlosenheim in Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

Reinbern Erben darf über solche Einzelfälle im Detail nicht reden. Er ließ aber durchblicken, dass auch die Stadtverwaltung auf die Person aufmerksam geworden sei. Man habe einen Platz im Obdachlosenheim angeboten. „Aber nicht jeder will so etwas in Anspruch nehmen“, sagte Erben weiter. Zurzeit sind acht der 15 Plätze im Obdachlosenheim belegt. Das sei ausreichend, um Covid-Abstandsregeln einzuhalten.

Im engen Kontakt

Er rechne derzeit auch nicht mit wesentlich mehr Aspiranten, sagt der Leiter des Bürgeramtes. Um weiteren Anfragen vorzubeugen, steht die Stadtverwaltung aber auch in engem Kontakt mit den Wohnungsgesellschaften. Denn wenn jemand – aus welchen Gründen auch immer – sein Dach über dem Kopf verliert, könnte er um eine Unterkunft im Obdachlosenheim nachsuchen. Derzeit sei man sich einig, Vollstreckungen möglichst vorerst nicht durchzusetzen, so Erben.

Bewohner freuen sich über eine warme Mahlzeit. Quelle: privat

Im Rathenower Obdachlosenheim hat bereits vor einiger Zeit eine Umstrukturierung begonnen, betont Erben. So werden Bewohner nun auch in Pflegeheime vermittelt und man bemühe sich, anderen Bewohnern wieder zu einer eigenen Wohnung zu verhelfen. Nur, wenn jemand plötzlich und akut von Obdachlosigkeit bedroht sei, müsse die Stadt sich um eine menschenwürdige Unterbringung kümmern.

Die Stadt hat darum in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis begonnen, die Zukunft des Obdachlosenhauses zu klären.

Von Joachim Wilisch