Sein Laden ist zu, aber dieser Künstler verliert seine Schaffenskraft nicht

Rathenow

Wenn man das Ladenatelier von Klaus Handschuh auf dem Rathenower Kirchberg betritt, dann ist die ganze Corona-Aufregung plötzlich wie weggeblasen. Auf den Tassen und Tellern, die in dem gemütlich verrumpelten Zimmer ausgestellt sind, ist die Welt noch in Ordnung. Ein Kirchlein hier, eine Reihe von Kopfweiden dort, dazwischen wogende Felder mit blühendem Klatschmohn. So fühlt sich das Havelland an.

Doch die Idylle trügt. Die Welt ist momentan ein bisschen aus den Fugen geraten. Auch im Havelland. „Diese Corona-Geschichte geht einem nicht mehr aus dem Kopf“, sagt Klaus Handschuh. Und weil er – wie die meisten Menschen – gerade viel Zeit zum Nachdenken hat, kreisen auch seine Gedanken um das Virus.

Saisonstart verschoben

Dabei wäre es jetzt an der Zeit, sich auf die Saison einzustellen. „Die Zeit nach Weihnachten ist traditionell schlecht für das Kunsthandwerk“, sagt Handschuh. Der Bedarf an Geschenken sei dann bei den meisten gedeckt. „Aber wenn das Osterfest naht und der Frühling sich bemerkbar macht, dann geht es in der Regel aufwärts.“

Der Birnbaum in Ribbeck: Ein Leitmotiv in Handschuhs Gebrauchskunst. Quelle: Markus Kniebeler

In diesem Jahr aber wird sich dieser Aufwärtstrend mit Sicherheit verschieben – wenn er nicht ganz ausfällt. Denn die Besucherzahlen, die um das Osterfest herum merklich zunehmen, werden gering bleiben.

Auch im Havelland ist der Tourismus wegen der Pandemie zum Erliegen gekommen. Und wenn – wie am Dienstag vom Landesparlament beschlossen – selbst Familienzusammenkünfte nicht erlaubt sind, dann wird es vorerst ruhig bleiben auf dem Kirchberg.

Laden bis auf Weiteres geschlossen

Nützen würden ihm Besucher momentan ohnehin nichts. Denn der Laden muss – wie so viele andere Geschäfte – geschlossen bleiben. Nun ist es in virusfreien Zeiten nicht so, dass die Leute vor Handschuhs Auslage Schlange stehen, wenn der Frühling beginnt. Aber etliche, die sich die Sankt-Marien-Andreas-Kirche anschauen, gehen dann doch die paar Schritte zum Haus gegenüber, um sich die Keramikarbeiten mit den havelländischen Motiven anzusehen.

Auf diese Weise hat Handschuh im Laufe der Jahre schon einige Kunden gewonnen. Und zwar in allen Teilen Deutschlands. „Wer ein Faible für diese Art von Keramik hat, der bleibt bei der Stange“, sagt er.

Treue Stammkundschaft

Dass es regelrechte Liebhaber seiner Arbeiten gibt, kommt dem ausgebildeten Grafiker in der Krise zu Gute. Immer mal wieder ruft dieser Tage ein Kunde an, um Teile nachzubestellen.

Acht Müslischalen mit dem Ribbeck-Motiv habe eine Dame erst vor Kurzem geordert, erzählt Handschuh. Die hatte er auf Lager und hat sie gleich fertig gemacht für den Versand. „Sollte die bestellte Ware nicht vorrätig sein, wird sie eben frisch hergestellt“, sagt Handschuh. Zeit genug habe er ja.

Der Laden auf dem Kirchberg muss vorerst geschlossen bleiben. Quelle: Markus Kniebeler

Natürlich können die Bestellungen der Stammkunden nicht die Verluste ausgleichen, die durch die Schließung des Ladens und die ausbleibende Laufkundschaft verursacht werden. Aber so ist es nun mal. „Ich setze mich jetzt nicht hin und weine“, sagt Handschuh. „Es gibt viele Menschen im Lande, die es schwerer haben als ich“. Er müsse eben das Beste aus der Situation machen.

Zeit für zeichnerische Arbeit

Zum Beispiel habe er jetzt die Zeit, sich dem zeichnerischen Teil seiner Arbeit intensiver zu widmen. Und auch bürokratische Angelegenheiten, die er immer vor sich hergeschoben habe, könne er nun angehen.

Jedes Stück ein Unikat: Die Keramik Klaus Handschuhs ist alles andere als Massenware. Quelle: Markus Kniebeler

Über eine Entscheidung, die schon Jahre zurückliegt, ist Handschuh heute übrigens glücklicher denn je. Damals, als seine Havelland-Serie immer mehr Zuspruch erfuhr, stand er vor der Wahl, die Produktion auszubauen. Mehr Material, mehr Personal, mehr Output. Der heute 75-Jährige entschloss sich dagegen. Das erspart ihm in der Krise die schmerzliche Entscheidung, Mitarbeiter zu entlassen. „Ich bin bewusst klein geblieben und habe meinen individuellen Stil behalten“, sagt er. „Das zahlt sich heute aus.“

Bis die Welt sich wieder öffnet, wird Handschuh weiter kreativ sein, sich um seine Stammkunden kümmern und der Dinge harren, die da noch kommen. Angst macht ihm das nicht. „Ich war immer Freiberufler, immer selbstständig“, sagt er. „Da lernt man zu kämpfen.“

Von Markus Kniebeler