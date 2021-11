Der Kreissportbund Havelland ruft Vereine dazu auf, Vorschläge für die Sportlerehrung 2021 zu machen

Havelland

Der Kreissportbund Havelland mit Sitz in Rathenow bereitet gegenwärtig mit verbündeten Partnern die „Sportlerehrung des Landkreises Havelland 2021” vor. „Wenn auch im Jahr 2021 noch nicht alles wie geplant stattfinden konnte, gibt es mehr als genug Beweggründe, die erbrachten Leistungen sowohl im sportlichen als auch im ehrenamtlichen Bereich angemessen zu würdigen“, sagte am Montag Karsten Leege, Geschäftsführer des Kreissportbundes.

Ab sofort haben alle Mitgliedsorganisationen, Kreisfachverbände und alle an JtB-teilnehmenden Schulen die Möglichkeit, bis zum Jahresende ihre Vorschläge einzureichen. Dazu sei ein neu überarbeitete Konzept erstellt worden, so Leege.

Auswahlgremium ermittelt

Ein Auswahlgremium ermittelt die Sportler und Sportlerinnen, Mannschaften und ehrenamtlich Engagierten des Jahres 2021. Derzeit ist geplant, die Ehrungsveranstaltung am 12. März 2022 im Kulturzentrum Rathenow durchzuführen. Sollte dies aufgrund von Corona nicht möglich sein, „werden wir zu einem späteren Zeitpunkt eine schöne Alternative finden“, so Karsten Leege.

Bei der Wahl gibt es folgende Kategorien: Sportler, Sportlerin beziehungsweise Mannschaft des Jahres auf Kreisebene. Dabei geht es um Erfolge bei Kreismeisterschaften, Teilnahme an Wettkämpfen, Kreisolympiade bei jungen Sportlern. Dann dasselbe auf Landesebene und sportliche Leistungen ab 60 Jahre.

Läuferinnen und Läufer werden gekürt

Auch die besten Läuferinnen und Läufer des Havellandes werden gekürt. Für diese Kategorie ist keine Bewerbung nötig. Ermittelt wird sie anhand des Havelland-Cups beziehungsweise der Aktion „Havelland läuft gemeinsam einsam“ durch das Organisatorenteam.

Gesucht wird auch „der vorbildlichste Helfer, die vorbildlichste Helferin des Sports“. Der Kreissportbund vergibt zudem den Jugendpreis für engagierte Jugendliche in Vereinen.

Kreative Ideen für Innovationspreis

Für den Innovationspreis der Mittelbrandenburgischen Sparkasse sucht der Kreissportbund kreative Ideen, die eine positive Veränderung in Vereinen bewirkt haben.

„Wir wünschen uns, dass alle Sportabteilungen der Sportvereine über das Vorschlagsrecht zur Sportlerehrung informiert werden und freuen uns auf eine Vielzahl von Vorschlägen zur Auszeichnung.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle relevanten Informationen zu den Kategorien, Einreichen von Vorschlägen, Formblättern stehen auch im Internet unter folgendem Link: https://ksb-havelland.de/bewerbungsphase-sportlerehrung-2021-startet/.

Formblätter eindeutig ausfüllen

Der Geschäftsführer bittet darum die angegebenen Kriterien zu beachten und die Formblätter eindeutig auszufüllen. „Die Richtigkeit der Angaben wird durch die rechtsverbindliche Unterzeichnung des Vereinsvorstandes bestätigt“, betont Karsten Leege.

Die Vorschläge können per Post an die Geschäftsstelle des Kreissportbundes Havelland oder per E-Mail an ricardo.hain@ksb-havelland.de eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Dezember.

Von MAZonline